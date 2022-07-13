Ceylan, ablasının cenazesinde Alişan'a sarılarak gözyaşlarına boğuldu! Annesiyse fenalık geçirdi... - Son Dakika
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Ceylan, ablasının cenazesinde Alişan'a sarılarak gözyaşlarına boğuldu! Annesiyse fenalık geçirdi...

13.07.2022 14:25

Türk halk müziği sanatçısı Ceylan'ın dün yaşamını yitiren kanser hastası ablası Nalan Avcı, son yolculuğuna uğurlandı. Alişan'a sarılan Ceylan, ablasının tabutu başında hüngür hüngür ağladı. Ceylan'ın annesi de törende fenalık geçirdi.

Abisi Tuğrul Avcı'yı 35 yaşında kalp krizinden, 25 yaşındaki yeğenini de bağırsak hastalığı nedeniyle kaybeden şarkıcı Ceylan'ın ablası Nalan Avcı da yaşamını yitirdi. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü türkücü Ceylan'ın ablası Nalan Avcı, Levent Afet Yolal Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Yakın dostu Alişan, Ceylan'ı yalnız bırakmazken, anne Türkan Avcı ise kızının tabutuna sarılıp ağlarken fenalaştı.

"ACIMIZ ÇOK BÜYÜK"

Instagram hesabından acı haberi duyuran şarkıcı, "Canımız, kıymetlimiz, ablamız... Nalan Avcı hakkın rahmetine kavuştu. Acımız çok büyük. Cenazesi yarın öğlen namazına müteakip Levent Camii'nden kaldırılacak, Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek" ifadelerini kullandı.

Ceylan, ablasının cenaze töreninde tabutun başında hüngür hüngür ağladı

TABUTUN BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Ölüm haberiyle yıkılan Ceylan, cenazenin Levent Camii'ne getirilmesiyle gözyaşlarına boğuldu. Tabutun başında güçlükle ayakta duran şarkıcı, hüngür hüngür ağladı. Evlat acısıyla yıkılan Ceylan'ın annesi de törende fenalık geçirdi.

Ceylan, ablasının cenaze töreninde tabutun başında hüngür hüngür ağladı

ALİŞAN YALNIZ BIRAKMADI

2021 yılının temmuz ayında erkek kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden ünlü türkücü Alişan, bu zor günde yakın arkadaşı Ceylan'ı yalnız bırakmadı. Cenaze töreninde ayakta duramayan Ceylan, dakikalarca Alişan'a sarılarak gözyaşı döktü. Her fırsatta kardeşine olan özlemini dile getiren türkücü de törende gözyaşlarına hakim olamadı. Beyin tümörü nedeniyle 52 yaşında hayatını kaybeden Nalan Avcı, Levent Afet Yolal Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Kilyos Mezarlığı'na götürüldü.

Ceylan, ablasının cenaze töreninde tabutun başında hüngür hüngür ağladı
Ceylan, ablasının cenaze töreninde tabutun başında hüngür hüngür ağladı
Ceylan, ablasının cenaze töreninde tabutun başında hüngür hüngür ağladı
Ceylan, ablasının cenaze töreninde tabutun başında hüngür hüngür ağladı
Ceylan, ablasının cenaze töreninde tabutun başında hüngür hüngür ağladı
Ceylan, ablasının cenaze töreninde tabutun başında hüngür hüngür ağladı
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Son Dakika Magazin Ceylan, ablasının cenazesinde Alişan'a sarılarak gözyaşlarına boğuldu! Annesiyse fenalık geçirdi... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ceylan, ablasının cenazesinde Alişan'a sarılarak gözyaşlarına boğuldu! Annesiyse fenalık geçirdi... - Son Dakika
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