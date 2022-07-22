Chloe Loughnan ilk kez yeni sevgilisiyle görüntülendi! Serdar Ortaç yorumu ise dikkat çekti

Serdar Ortaç'ın eski eşi İrlandalı model Chloe Loughnan, önceki gün kendisi gibi İrlandalı yeni sevgilisi ile Akaretler'de bir kafede görüntülendi. Muhabirlerle konuşan Loughnan, "Burası benim ikinci evim. Türk vatandaşı olmak isterim" dedi. Ünlü modelin nafaka açıklaması da dikkat çekti.

"TÜRKİYE BENİM İÇİN İKİNCİ EVİM"

Sevgilisinin kimliğini açıklamaktan kaçınan Chloe Loughnan, sunduğu magazin programı için Türkiye'ye döndüğünü söyledi. Türk vatandaşı olmak için girişimlere başlayacağını söyleyen Loughnan, "Programı çok sevdim, gayet mutluyum. Türkiye'yi çok özlemiştim. Burası benim ikinci evim gibi" dedi.

"TÜRK VATANDAŞI OLMAK İSTERİM"

11 yıl Türkiye'de yaşadığını ve sevgilisinin de ülkeyi çok sevdiğini söyleyen Chloe Loughan, "Türk vatandaşı olmayı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine "Aslında başvurmayı planlıyorum, 1-2 yıldır burada olmadığım için gelemedim. Ben işlerim dolayısıyla başka ülkelere de gitmek zorundayım, Amerika'da İrlanda da ajanslara bağlıyım; bir yerde kalmıyorum, bir gün bir yerde kalacağım. İnşallah Türk vatandaşı olabilirim" şeklinde konuştu.

"SERDAR ÇOK İYİ BİR İNSAN"

Ünlü model, 5 yıl evli kaldığı Serdar Ortaç'la boşandıktan sonra görüşmediklerini söyleyerek "Konuşamıyoruz, umarım sağlığı yerindedir. Serdar bana göre çok iyi insan! Ona karşı kötü duygular beslemiyorum. Onun için en iyisini isterim" ifadelerini kullandı.

"NAFAKA KONULARINI UNUTTUK"

Loughnan'ın boşandıktan sonra nafaka alamadığı için Serdar Ortaç'ın evine haciz gönderdiği iddia edilmişti, ünlü model nafaka konusuyla ilgili sorular hakkında ise şu yorumda bulundu: "Nafaka haberleri sürekli çıkıyor ama ben okumuyorum. Onlar çok önceydi ve unuttuk. Bunlar eski konular."

Chloe Loughnan, 6 Haziran 2014 tarihinde şarkıcı Serdar Ortaç ile evlendi. Çift, 2019'da boşandı.