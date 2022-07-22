Chloe Loughnan ilk kez yeni sevgilisiyle görüntülendi! Serdar Ortaç yorumu ise dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi

Chloe Loughnan ilk kez yeni sevgilisiyle görüntülendi! Serdar Ortaç yorumu ise dikkat çekti

22.07.2022 08:05

Kendisi gibi İrlandalı yeni sevgilisi ile ilk kez görüntülenen Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, magazin programı sunmak için Türkiye'ye geldiğini söyledi. Türk vatandaşı olmak istediğini de belirten Loughnan, Serdar Ortaç için ise "Çok iyi bir insan, onun için en iyisini isterim. Nafaka konularını da geride bıraktık" dedi.

Serdar Ortaç'ın eski eşi İrlandalı model Chloe Loughnan, önceki gün kendisi gibi İrlandalı yeni sevgilisi ile Akaretler'de bir kafede görüntülendi. Muhabirlerle konuşan Loughnan, "Burası benim ikinci evim. Türk vatandaşı olmak isterim" dedi. Ünlü modelin nafaka açıklaması da dikkat çekti.

"TÜRKİYE BENİM İÇİN İKİNCİ EVİM"

Sevgilisinin kimliğini açıklamaktan kaçınan Chloe Loughnan, sunduğu magazin programı için Türkiye'ye döndüğünü söyledi. Türk vatandaşı olmak için girişimlere başlayacağını söyleyen Loughnan, "Programı çok sevdim, gayet mutluyum. Türkiye'yi çok özlemiştim. Burası benim ikinci evim gibi" dedi.

Yeni sevgilisiyle Türkiye'de görüntülenen Chloe Loughnan'dan dikkat çeken Serdar Ortaç yorumu: Onun için en iyisi olsun

"TÜRK VATANDAŞI OLMAK İSTERİM"

11 yıl Türkiye'de yaşadığını ve sevgilisinin de ülkeyi çok sevdiğini söyleyen Chloe Loughan, "Türk vatandaşı olmayı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine "Aslında başvurmayı planlıyorum, 1-2 yıldır burada olmadığım için gelemedim. Ben işlerim dolayısıyla başka ülkelere de gitmek zorundayım, Amerika'da İrlanda da ajanslara bağlıyım; bir yerde kalmıyorum, bir gün bir yerde kalacağım. İnşallah Türk vatandaşı olabilirim" şeklinde konuştu.

"SERDAR ÇOK İYİ BİR İNSAN"

Ünlü model, 5 yıl evli kaldığı Serdar Ortaç'la boşandıktan sonra görüşmediklerini söyleyerek "Konuşamıyoruz, umarım sağlığı yerindedir. Serdar bana göre çok iyi insan! Ona karşı kötü duygular beslemiyorum. Onun için en iyisini isterim" ifadelerini kullandı.

Yeni sevgilisiyle Türkiye'de görüntülenen Chloe Loughnan'dan dikkat çeken Serdar Ortaç yorumu: Onun için en iyisi olsun

"NAFAKA KONULARINI UNUTTUK"

Loughnan'ın boşandıktan sonra nafaka alamadığı için Serdar Ortaç'ın evine haciz gönderdiği iddia edilmişti, ünlü model nafaka konusuyla ilgili sorular hakkında ise şu yorumda bulundu: "Nafaka haberleri sürekli çıkıyor ama ben okumuyorum. Onlar çok önceydi ve unuttuk. Bunlar eski konular."

Chloe Loughnan, 6 Haziran 2014 tarihinde şarkıcı Serdar Ortaç ile evlendi. Çift, 2019'da boşandı.

Yeni sevgilisiyle Türkiye'de görüntülenen Chloe Loughnan'dan dikkat çeken Serdar Ortaç yorumu: Onun için en iyisi olsun
YORUMLAR
500
Tarım ve Orman Bakanlığı:  Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına yurt dışında arazi kiralanması söz konusu değildir Tarım ve Orman Bakanlığı:  Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına yurt dışında arazi kiralanması söz konusu değildir Bakan Yanık ve Azerbaycanlı Komite Başkanı Muradova, Şuşa'da 'birlik' mesajı verdi Bakan Yanık ve Azerbaycanlı Komite Başkanı Muradova, Şuşa'da 'birlik' mesajı verdi
Kaynak: Snob Magazin

Chloe Loughnan, Serdar Ortaç, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Chloe Loughnan ilk kez yeni sevgilisiyle görüntülendi! Serdar Ortaç yorumu ise dikkat çekti - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
08:05 Chloe Loughnan ilk kez yeni sevgilisiyle görüntülendi! Serdar Ortaç yorumu ise dikkat çekti
07:53 AK Parti, 'Gri alandaki' seçmenler için sahaya inecek! İlçeleri ve köyleri dolaşacak
01:06 UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Konyaspor, rakibini 3-0 yenerek avantajı kazandı
01:05 Malatya'da bir kişi sevgili olmak istediği kızın babasını öldürdü!
01:02 Fenerbahçe'den, Joao Pedro transferi duyurusunda Galatasaray'a gönderme!
00:39 Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir'de yaşanan depremden sonra açıklama yaptı: Bolu'da kırılmayan fay kesiminde risk var
00:02 Esenyurt'ta kadın kılığına giren erkek, mahallelinin ihbarı sonucu yakalandı
23:51 Ali Babacan'dan çok konuşulacak adaylık sözleri: 6'lı masa ortak bir isim belirlenmezse partimin cumhurbaşkanı adayı olacağım
23:32 Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni düzenleme: Ücretli yollardan kaçak geçiş cezalarında süreyi kaçıran 4 katı ödeme yapacak
23:15 Fenerbahçe, Joao Pedro'yu renklerine bağladı! İşte açıklanan bonservis bedeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 08:17:35. #1.12#
SON DAKİKA: Chloe Loughnan ilk kez yeni sevgilisiyle görüntülendi! Serdar Ortaç yorumu ise dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement