Çiçeği burnunda çiftten lolipoplu poz! Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in paylaşımına yorum yağdı - Son Dakika
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Çiçeği burnunda çiftten lolipoplu poz! Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in paylaşımına yorum yağdı

12.06.2022 18:08

Şarkıcı Seda Sayan'ın geçtiğimiz ay evlendiği Çağlar Ökten ile yaptığı paylaşım takipçilerinin büyük ilgisini çekti. Amsterdam'a giden çiçeği burnunda çiftin lolipoplu pozu takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Daha önce 7 kez evlenen Seda Sayan sevgilisi Çağlar Ökten'le 8'inci kez nikah masasına oturmuştu. Yeni evli çift deyim yerindeyse balayına doymuyor.

LOLİPOPLU POZ

Balayı için Paris'e giden çift, son olarak soluğu Amsterdam'a gitti. Yakın dostları Esra Özmen ve eşi Fuat Özdolgun ile yurtdışına çıkan çiftten ilginç bir poz geldi.

SEDA SAYAN'IN GÖRÜNTÜSÜ ŞAŞIRTTI

Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten lolipopla poz verip fotoğrafı Instagramhesabından paylaştı. Birçok estetik operasyonu olan Seda Sayan'ın genç görüntüsü ise dikkat çeken başka bir detaydı. Birçok kişi fotoğrafa "Seda nerede, bu Seda değil" yorumunu yaptı.

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Çağlar Ökten, Seda Sayan, Paris, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çiçeği burnunda çiftten lolipoplu poz! Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in paylaşımına yorum yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çiçeği burnunda çiftten lolipoplu poz! Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in paylaşımına yorum yağdı - Son Dakika
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