Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı - Son Dakika
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Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı

Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı

Sevilen oyuncu Çiçek Dilligil ve şarkıcı Bora Öztoprak'ın oğlu Ardahan Öztoprak, cinsiyet değiştirme kararı alarak 'Ayda' adını almıştı. Amerika'da eğitimine devam eden Ayda yeni imajını takipçileriyle paylaşıyor. Çiçek Dilligil, sosyal medya üzerinden çocuğunun doğum gününü kutlayarak, "Ben şu hayatta en çok SENİN ANNEN olmayı sevdim. Ömrün sağlıklı, mutlu, huzurlu, dileğince geçsin benim güzel Ayda'm..." şeklinde not düştü.

29.09.2024 09:15
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Başarılı oyuncu Çiçek Dilligil ve müzisyen Bora Öztoprak'ın oğlu Ardahan Öztoprak, geçtiğimiz yıllarda cinsiyet değiştirme kararı alarak "Ayda" adını almıştı. Çiçek Dilligil, çocuğunun cinsiyet değiştirme süreciyle ilgili yaptığı açıklamada "26 yaşında artık bir birey. Çocuğumuzun yanındayız; aile olarak onun yanındayız. Adı artık Ayda. Uzun da bir süreç içerisinde, bu sabah uyandım hadi diye bir süreç değil... Heves ve marjinal bir durum da değil. Amerika'da yaşıyor. Önemli kliniklerden de destek alıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı

YENİ İMAJINI PAYLAŞIYOR

Amerika'da yaşayan Ayda Öztoprak, cinsiyet değiştirme sürecine girdikten sonra Instagram hesabından da aktif paylaşımlar yapıyor. Sosyal medyada takipçileriyle yeni imajını paylaşan Öztoprak'ı binlerce kişi takip ediyor.

Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı

"BEN BU HAYATTA EN ÇOK SENİN ANNEN OLMAYI SEVDİM"

Oyuncu Çiçek Dilligil, temmuz ayında çocuklarını ziyarete gittiği sırada çektirdikleri bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "DÜNYAMIN en güzel fotoğrafı. Benim hasretim, güzelliğim, canımın parçası, kahkaham, göz yaşım, ÖMRÜM. Ben şu hayatta en çok SENİN ANNEN olmayı sevdim. Ömrün sağlıklı, mutlu, huzurlu, dileğince geçsin benim güzel Ayda'm... İyi ki doğmuşsun ve iyi ki bizi seçmişsin" notuyla doğum gününü kutladı.

Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı
Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı
Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı
Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı

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Son Dakika Magazin Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (41)

  • Yasin Dağlı:
    peki ya öbür taraf ne olacak diledigimiz gibi yaşamaya gelmedik ölüm de var ha unutma!!!! 290 41 Yanıtla
    Yavuz null:
    onuda öldüğümüz zaman düşünürüz;;)))) 0 15
    Ekber SATIR:
    Koş koş hemen öbür yancılık yap koş 0 10
  • veysel unlu:
    Bu haber mi lan. Kötü örnek oluyosunuz tıpluma 273 30 Yanıtla
  • Derya Pehlivan:
    şu boş yorum yapanlar nasıl cahilsiniz 55 243 Yanıtla
    Ha Ye:
    Derya asıl cahil olan sensin öbür dünya ne olacak biraz oku.. eğitim şart… 13 0
    Ali E:
    boş yorum derken 2 1
    Emre Bey:
    Asıl cahil sensin 2 0
    Selami Karagülle:
    Boş ver böyle boş yorum yapılır 0 0
    Ali Kublay:
    Attinmi mangalda kül bırakmayan bora Gencer ne diyo bu konuda acaba 0 0
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