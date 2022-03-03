Çiğdem Batur, kendisine tacizde bulunan saplantılı hayranından bir kez daha şikayetçi oldu! - Son Dakika

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Savcı Leyla rolüyle hafızalara kazınan Çiğdem Batur'un başı bu aralar saplantılı hayranıyla dertte. Oyuncu, avukatı aracılığıyla hayranı Erdinç B. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetçi oldu. Erdinç B. hakkında soruşturmayı tamamlayan savcılık, 'tehdit ve cinsel taciz' suçlarından toplam 9 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

MESAJ GÖNDEREREK RAHATSIZ ETTİ

Sözcü'de yer alan habere göre, İddianamede Çiğdem Batur'a Erdinç B.'nin hayranlık beslediği, şüphelinin daha önce Twitter üzerinden Batur'a mesaj gönderip rahatsız etmesi nedeniyle yargılandığı ve ceza aldığı belirtildi. İddianamede, Erdinç B.'nin suç tarihleri arasında kendi kullandığı Twitter hesabından Batur'a "Deniz bakışlı yarim, gülmek bir insana bu kadar mı yakışır aşkıma bak" şeklinde mesajlar gönderdiği, Batur'un Twitter hesabından bir kadın cinayetiyle ilgili yayınladığı mesaja ise "Cinsiyet fark etmez bugün sessiz kalırsan yarın sana da cehennemi yaşatırlar" diyerek cevap verdiği yer aldı.

SİLAHLI FOTOĞRAFLAR GÖNDERDİ

İddianamede, Erdinç B.'nin masa üzerine konulmuş silah ve yanında yer alan mermilere ait resimler ile yine kendisinin ayakta durduğu ve elinde silah olduğu resimlerini Batur'a gönderdiği belirtildi. İfadesinde ise söz konusu Twitter hesabını kendisinin kullanmadığını, kendisinin adına hesap açılmış olabileceğini ileri sürdüğü kaydedildi.

"TELEFONUN ARKASINDA YAPTIĞI TACİZİ ŞİMDİ HERKESİN ÖNÜNDE YAPSANA"

Başarılı oyuncu, daha önce sosyal medya hesabından bir kadın cinayetiyle ilgili yaptığı paylaşımda maruz kaldığı tacize değinerek "Çünkü biz sizin gibi sapıklara tepki göstermediğimiz sürece ve siz ceza almadığınız sürece maalesef bu ülkede kadına şiddet ve kadın ölümleri her geçen gün daha fazla artıyor. Şimdi cesaretin varsa bu videonun altına da bana yazdığın mesajları aynı özgüvenle yazsana… Hadi telefonun arkasında o klavyenin arkasında bana özgüvenle bulunduğun tacizi şimdi burada herkesin önünde bulunsana…İşte o işler öyle olmuyor. O yüzden ben bu işin arkasındayım. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Bu Erdinç B. isimli şahsın en kısa zamanda ceza alması için canla başla uğraşacağım" demişti.

Kaynak: Sözcü