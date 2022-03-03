Çiğdem Batur, kendisine tacizde bulunan saplantılı hayranından bir kez daha şikayetçi oldu! - Son Dakika
Üye Girişi

Çiğdem Batur, kendisine tacizde bulunan saplantılı hayranından bir kez daha şikayetçi oldu!

03.03.2022 08:30

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Savcı Leyla rolüyle hafızalara kazınan Çiğdem Batur, kendisine tacizde bulunan Erdinç B. hakkında tekrar şikayetçi oldu. Sosyal medya üzerinden yapılan bu tacizler sonucu davasından vazgeçmeyeceğini belirten oyuncu sosyal medyada açıklamalarda bulundu.

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Savcı Leyla rolüyle hafızalara kazınan Çiğdem Batur'un başı bu aralar saplantılı hayranıyla dertte. Oyuncu, avukatı aracılığıyla hayranı Erdinç B. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetçi oldu. Erdinç B. hakkında soruşturmayı tamamlayan savcılık, 'tehdit ve cinsel taciz' suçlarından toplam 9 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

MESAJ GÖNDEREREK RAHATSIZ ETTİ

Sözcü'de yer alan habere göre, İddianamede Çiğdem Batur'a Erdinç B.'nin hayranlık beslediği, şüphelinin daha önce Twitter üzerinden Batur'a mesaj gönderip rahatsız etmesi nedeniyle yargılandığı ve ceza aldığı belirtildi. İddianamede, Erdinç B.'nin suç tarihleri arasında kendi kullandığı Twitter hesabından Batur'a "Deniz bakışlı yarim, gülmek bir insana bu kadar mı yakışır aşkıma bak" şeklinde mesajlar gönderdiği, Batur'un Twitter hesabından bir kadın cinayetiyle ilgili yayınladığı mesaja ise "Cinsiyet fark etmez bugün sessiz kalırsan yarın sana da cehennemi yaşatırlar" diyerek cevap verdiği yer aldı.

SİLAHLI FOTOĞRAFLAR GÖNDERDİ

İddianamede, Erdinç B.'nin masa üzerine konulmuş silah ve yanında yer alan mermilere ait resimler ile yine kendisinin ayakta durduğu ve elinde silah olduğu resimlerini Batur'a gönderdiği belirtildi. İfadesinde ise söz konusu Twitter hesabını kendisinin kullanmadığını, kendisinin adına hesap açılmış olabileceğini ileri sürdüğü kaydedildi.

"TELEFONUN ARKASINDA YAPTIĞI TACİZİ ŞİMDİ HERKESİN ÖNÜNDE YAPSANA"

Başarılı oyuncu, daha önce sosyal medya hesabından bir kadın cinayetiyle ilgili yaptığı paylaşımda maruz kaldığı tacize değinerek "Çünkü biz sizin gibi sapıklara tepki göstermediğimiz sürece ve siz ceza almadığınız sürece maalesef bu ülkede kadına şiddet ve kadın ölümleri her geçen gün daha fazla artıyor. Şimdi cesaretin varsa bu videonun altına da bana yazdığın mesajları aynı özgüvenle yazsana… Hadi telefonun arkasında o klavyenin arkasında bana özgüvenle bulunduğun tacizi şimdi burada herkesin önünde bulunsana…İşte o işler öyle olmuyor. O yüzden ben bu işin arkasındayım. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Bu Erdinç B. isimli şahsın en kısa zamanda ceza alması için canla başla uğraşacağım" demişti.

Çiğdem Batur'un başı saplantılı hayranıyla dertte! Aldığı fotoğraflardan sonra bir kez daha şikayetçi oldu
Çiğdem Batur'un başı saplantılı hayranıyla dertte! Aldığı fotoğraflardan sonra bir kez daha şikayetçi oldu
Çiğdem Batur'un başı saplantılı hayranıyla dertte! Aldığı fotoğraflardan sonra bir kez daha şikayetçi oldu
Çiğdem Batur'un başı saplantılı hayranıyla dertte! Aldığı fotoğraflardan sonra bir kez daha şikayetçi oldu

Kaynak: Sözcü

YORUMLAR
500
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Bugün Ukrayna'dan 404 kardeşimiz daha yola çıktı' Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Bugün Ukrayna'dan 404 kardeşimiz daha yola çıktı' Tarkan'dan 'Zeytinlik' Çıkışı! Tarkan'dan 'Zeytinlik' Çıkışı!

Kurtlar Vadisi, Çiğdem Batur, Twitter, Savcı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çiğdem Batur, kendisine tacizde bulunan saplantılı hayranından bir kez daha şikayetçi oldu! - Son Dakika


Son Dakika
08:30 Çiğdem Batur, kendisine tacizde bulunan saplantılı hayranından bir kez daha şikayetçi oldu!
08:20 Ekmek teknesi yanarken çaresizce izledi! Küle dönen depo kullanılmaz hale geldi
08:09 Putin ölü ya da diri olarak aranıyor! Rus iş insanının vereceği ödül ise 1 milyon dolar
07:58 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
07:57 Bugün hava nasıl olacak? Kar geri döndü, Türkiye buz kesti! İşte 3 Mart 2022 hava durumu
07:51 Savaşın 8. günü: Ukrayna ordusundan Kiev'i savunma hamlesi! Rus ordusunun Kiev'e girişini önlenmek için köprüler yıkılıyor
07:49 Survivor son bölümde adadan kim gitti, kim elendi?
01:03 Rus milyarderden Chelsea'yi UFC'nin dünyaca ünlü dövüşçüsü McGregor satın alacak
00:44 Bayraktar'a hayran kalan Ukraynalılar, üstüne bir de şarkı yazdı
00:20 Rusya'nın nükleer adımı sonrası ABD 'yanlış anlaşılmaması için' balistik füze tatbikatını erteledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 08:37:32. #1.12#
SON DAKİKA: Çiğdem Batur, kendisine tacizde bulunan saplantılı hayranından bir kez daha şikayetçi oldu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement