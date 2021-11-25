Çok Güzel Hareketler 2'de şaşırtan ayrılık! Fatmanur Tezcan ile Hilmi Deler ilişkilerini bitirme kararı aldı

Kanal D ekranlarında oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu komedi programı Çok Güzel Hareketler 2'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Bir süredir aşk yaşayan Fatmanur Tezcan ile Hilmi Deler, sessiz sedasız ilişkilerini bitirdikleri ortaya çıktı.

BİR YILLIK BİRLİKTELİK SONA ERDİ

Yaklaşık 1 senedir birlikte olan iki ismin birbirlerini takipten çıkarmaları gözlerden kaçmadı. Çiftin yakın çevresine, "Ayrılmamızın nedeni ihanet değil" dediği öne sürüldü.

8 OYUNCU BİRDEN PROGRAMDAN AYRILMIŞTI

Seyircilere eğlenceli anlar yaşatan programdan geçtiğimiz sezon 8 oyuncu birden ayrıldı. Begüm Çağla Taşkın, Arzu Susantez, Birsel Kılınççı, Didem Ruhi, Sema Özkan, Eda Nur Hancı, Gözde Şencan Yiğit Taşdemir ayrılıkları ile herkesi üzdü. Ancak buna rağmen ÇGHB, yolunda emin adımlarla ilerliyor.