Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Murat Eken'in son hali şaşırttı

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen oyuncunun son halini görenler inanamadı

Kadrosunda Eser Yenenler, Ersin Korkut, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç gibi birçok ünlü ismi bulunduran Çok Güzel Hareketler Bunlar programının önde gelen oyuncularından Murat Eken'in yıllar içindeki değişimi gündem oldu.

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Uzun bir süredir kameralardan uzak yaşamayı tercih eden Murat Eken, oyunculuktan hiç kopmayarak şimdilerde kendisini tiyatroya adadı. Eken'in son halini görenler, şaşkınlıklarını gizleyemezken ünlü oyuncunun fotoğraflarına, "Yıllar acımanız yok mu?" ve "Abi çok yaşlanmışsın, bu ne ya" gibi yorumlar yaptı.

GEÇTİĞİMİZ YIL BOŞANDI

Çok Güzel Hareketler Bunlar programında yer aldığı dönem, meslektaşı Büşra Pekin ile aşk yaşayan Murat Eken, 2016 yılında Gizem Önen ile dünyaevine girdi ancak ünlü çift, geçtiğimiz yıl boşandı.