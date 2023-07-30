Çukur dizisinin 'Timsah Celil'i cinsiyet değiştirdi! Yeni halini görenler tanıyamıyor

Çukur dizisinde 'Timsah Celil' karakterine hayat veren ve ardından Cam Tavanlar dizisiyle ekrana gelen oyuncu Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet değiştirdi. Cinsiyet değiştirdikten sonra Meli Bendeli ismini alan ünlü ismin paylaşımları takipçileri tarafından merakla takip ediliyor. Meli Bendeli son olarak mini etekli pozunu paylaştı.

MİNİ ETEKLİ AYNA POZU

İddialı pozlara imza atan Meli Bendeli mini etekli ayna pozuyla dikkat çekti. Her paylaşımı büyük ilgi gören ünlü isimin ayna pozuna da beğeni yağdı.

"GEMİLERİ YAKTIM"

Öte yandan Meli Bendeli, bir takipçisinin "Değdi mi ahiretini yakmaya?" yorumuna "Gemileri yaktım da, ahireti ben bilmem onu bir Allah biliyor abla" cevabını verdi.