Çukur dizisinin 'Timsah Celil'i cinsiyet değiştirdi! Yeni halini görenler tanıyamıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çukur dizisinin 'Timsah Celil'i cinsiyet değiştirdi! Yeni halini görenler tanıyamıyor

30.07.2023 09:44

Ahmet Melih Yılmaz, 'Timsah Celil' karakterine hayat verdiği Çukur dizisinden sonra cinsiyet değiştirerek Meli Bendeli ismini aldı. Ünlü oyuncunun mini etekli ayna pozu takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.

Çukur dizisinde 'Timsah Celil' karakterine hayat veren ve ardından Cam Tavanlar dizisiyle ekrana gelen oyuncu Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet değiştirdi. Cinsiyet değiştirdikten sonra Meli Bendeli ismini alan ünlü ismin paylaşımları takipçileri tarafından merakla takip ediliyor. Meli Bendeli son olarak mini etekli pozunu paylaştı.

MİNİ ETEKLİ AYNA POZU

İddialı pozlara imza atan Meli Bendeli mini etekli ayna pozuyla dikkat çekti. Her paylaşımı büyük ilgi gören ünlü isimin ayna pozuna da beğeni yağdı.

Cinsiyet değiştiren 'Timsah Celil' lakaplı ünlü oyuncu Meli Bendeli, mini etekli pozunu paylaştı

"GEMİLERİ YAKTIM"

Öte yandan Meli Bendeli, bir takipçisinin "Değdi mi ahiretini yakmaya?" yorumuna "Gemileri yaktım da, ahireti ben bilmem onu bir Allah biliyor abla" cevabını verdi.

Cinsiyet değiştiren 'Timsah Celil' lakaplı ünlü oyuncu Meli Bendeli, mini etekli pozunu paylaştı
Cinsiyet değiştiren 'Timsah Celil' lakaplı ünlü oyuncu Meli Bendeli, mini etekli pozunu paylaştı
Cinsiyet değiştiren 'Timsah Celil' lakaplı ünlü oyuncu Meli Bendeli, mini etekli pozunu paylaştı
YORUMLAR (1)
  • Ozgur Ozgur: Bu kişinin tavirları bana pek olağan gelmiyor ilerleyen dönemlerde intihaar etmez ise iyidir.zor bir durum.ALLAH yardimcisi oldun Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
500

Ahmet Melih Yılmaz, Çukur, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çukur dizisinin 'Timsah Celil'i cinsiyet değiştirdi! Yeni halini görenler tanıyamıyor - Son Dakika


Son Dakika
09:30 Çukur dizisinin 'Timsah Celil'i cinsiyet değiştirdi! Yeni halini görenler tanıyamıyor
09:26 Cinsiyet değiştiren "Timsah Celil" lakaplı ünlü oyuncu Meli Bendeli, mini etekli pozunu paylaştı
09:13 Son Dakika! Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir yolcu otobüsü viyadükten düştü! Ölü ve yaralılar var
09:09 Son Dakika! Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten düştü! Ölü ve yaralılar var
08:47 Tarihi Kars Kalesi'nde Köpeklerin Dışkılaması Vatandaşları İsyan Ettirdi
08:43 Başıboş sokak köpekleri, Kars'taki Kale Camii'nin içine dışkıladı
08:35 Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki Tülin Ece'nin değişimi herkesi şaşırttı
08:35 Esenyurt'ta Korkunç Cinayet: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
08:31 Ufak Tefek Cinayetler'in Yıldız'ı Tülin Ece son haliyle şaşırttı! Eski halinden eser yok
08:32 2 kişinin öldürüldüğü Esenyurt'taki kan donduran cinayetin detayları! Faillerden biri gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2023 10:16:59. #1.13#
SON DAKİKA: Çukur dizisinin 'Timsah Celil'i cinsiyet değiştirdi! Yeni halini görenler tanıyamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement