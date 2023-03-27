Tepkiler çığ gibi! Genco Erkal, Muharrem İnce'ye yüklendi: İmzayı bulunca başı dönmüş - Son Dakika
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Tepkiler çığ gibi! Genco Erkal, Muharrem İnce'ye yüklendi: İmzayı bulunca başı dönmüş

27.03.2023 16:14

Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye Gökhan Özoğuz, Fazıl Say ve Gonca Vuslateri'nin ardından bir tepki de Genco Erkal'dan geldi. İnce'nin kendisini desteklemeyen ünlü isimlere "sözde sanatçı" yakıştırmasına Erkal, "100.000 imzayı bulunca başı dönmüş, sağa sola 'sanatçı bozuntusu' diyen bu beyefendiye biz ne diyelim?" diyerek karşı çıktı.

Seçimlere sayılı günler kala Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olması ve Millet İttifakı'na ilişkin kullandığı sert ifadelere yönelik tepkiler de sürüyor. Cumhurbaşkanı adayı olacağını ilan eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye Gökhan Özoğuz, Gonca Vuslateri ve Fazıl Say'ın ardından usta sanatçı Genco Erkal'dan da geldi.

MUHARREM İNCE'NİN 'SÖZDE SANATÇI' ÇIKIŞI SİNİRLENDİRDİ

İmza toplama sürecinin 4'üncü gününde 100 bin imza barajını aşan İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında partisinin genel merkez binasında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında kendisini desteklemeyen ünlü isimleri "sözde sanatçı" olmakla suçlayan İnce, "Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar… Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü?" ifadelerini kullandı.

GENCO ERKAL: İMZAYI BULUNCA BAŞI DÖNMÜŞ

Muharrem İnce'nin 'sözde sanatçı' sözlerine Genco Erkal'dan yorum gecikmedi. Twitter hesabından Muharrem İnce'nin fotoğrafını paylaşan oyuncu "100.000 imzayı bulunca başı dönmüş, sağa sola 'sanatçı bozuntusu' diyen bu beyefendiye biz ne diyelim?" notunu düştü.

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YORUMLAR (5)
  • Kenan Acısever: Bir daha ki secim de oyum sana muharem ince bu seferki oyumu AKP ye vereceğim üzgünüm çünkü memleket zorda hainler burada abd her yerde.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Ferdi dayfur: Şu sanatcilarin icinde dindar birisi yok herhalde hep kaymak tabaka sanatci olmus Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
  • Bulent Cebeci: Muharrem ince denilen şahıs bırak cumhurbaşkanlığı yapmayı köy muhtarlığını eline yüzüne bulaştırır. Cevap Yaz 24 20 Yayından Kaldır
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Muharrem İnce, Genco Erkal, Magazin, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tepkiler çığ gibi! Genco Erkal, Muharrem İnce'ye yüklendi: İmzayı bulunca başı dönmüş - Son Dakika
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