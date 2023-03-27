Seçimlere sayılı günler kala Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olması ve Millet İttifakı'na ilişkin kullandığı sert ifadelere yönelik tepkiler de sürüyor. Cumhurbaşkanı adayı olacağını ilan eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye Gökhan Özoğuz, Gonca Vuslateri ve Fazıl Say'ın ardından usta sanatçı Genco Erkal'dan da geldi.
İmza toplama sürecinin 4'üncü gününde 100 bin imza barajını aşan İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında partisinin genel merkez binasında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında kendisini desteklemeyen ünlü isimleri "sözde sanatçı" olmakla suçlayan İnce, "Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar… Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü?" ifadelerini kullandı.
Muharrem İnce'nin 'sözde sanatçı' sözlerine Genco Erkal'dan yorum gecikmedi. Twitter hesabından Muharrem İnce'nin fotoğrafını paylaşan oyuncu "100.000 imzayı bulunca başı dönmüş, sağa sola 'sanatçı bozuntusu' diyen bu beyefendiye biz ne diyelim?" notunu düştü.Şarkıcı Gökhan Özoğuz'dan Muharrem İnce'ye sert tepki: Atatürk'ün hiçbir çocuğu size asla oy vermeyecek Gonca Vuslateri, Muharrem İnce'ye fena salladı: Pozitif baktığım günlerimin Allah belasını versin Fazıl Say'dan Muharrem İnce'ye sert tepki: Muhalefetin oylarına göz dikmiş biri, bu halka kötülük ediyor
Son Dakika › Magazin › Tepkiler çığ gibi! Genco Erkal, Muharrem İnce'ye yüklendi: İmzayı bulunca başı dönmüş - Son Dakika