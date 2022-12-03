İbrahim Tatlıses: Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çı goti - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses: Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çı goti

03.12.2022 16:02
İbrahim Tatlıses: Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çı goti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfa mitingine katılan İbrahim Tatlıses "Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çı goti. Cumhurbaşkanımız nereye biz oraya. Son nefesime kadar da Cumhurbaşkanımızın yanındayım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da toplu açılış töreninde konuşma yaptı. Terörle mücadele mesajı veren Erdoğan'ın konuşmasının sonunda sahneye İbrahim Tatlıses de çıktı.

Mikrofonu alarak hemşehrilerine seslenen Tatlıses, "Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çı goti. Az önce de şarkı sözlerimi söyledi çok mutlu oldum. Sizleri çok seviyorum. Cumhurbaşkanım için buradayım o beni davet etti son nefesime kadar da Cumhurbaşkanımızın yanındayım Allah hepinizden razı olsun" dedi.

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ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Erdoğan toplu açılış törenine katıldı ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Erdoğan toplu açılış törenine katıldı

İbrahim Tatlıses, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses: Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çı goti - Son Dakika


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