İbrahim Tatlıses: Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çı goti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da toplu açılış töreninde konuşma yaptı. Terörle mücadele mesajı veren Erdoğan'ın konuşmasının sonunda sahneye İbrahim Tatlıses de çıktı.

Mikrofonu alarak hemşehrilerine seslenen Tatlıses, "Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çı goti. Az önce de şarkı sözlerimi söyledi çok mutlu oldum. Sizleri çok seviyorum. Cumhurbaşkanım için buradayım o beni davet etti son nefesime kadar da Cumhurbaşkanımızın yanındayım Allah hepinizden razı olsun" dedi.