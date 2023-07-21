CZN Burak'ın babasıyla yaşadığı anlaşmazlık - Son Dakika
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CZN Burak'ın babasıyla yaşadığı anlaşmazlık

21.07.2023 09:29

Ünlü sosyal medya fenomeni CZN Burak, babası İsmail Özdemir tarafından dolandırıldığını iddia etti. Ancak baba, bu iddiayı yalanlayarak oğluna tepki gösterdi. Baba, ayrıca oğlunun deprem bölgesinde yaptığı yardımları da reklam için yaptığını söyledi. CZN Burak ise babasıyla tüm bağlantısını kestiğini ve İstanbul'da yeni bir mekan açacağını açıkladı. Bu arada, CZN Burak'in annesi Didem Bozbura da rüşvet iddiasıyla ceza almıştı.

Sosyal medya hesabından yayınladığı yemek videolarıyla adını duyuran CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, geçtiğimiz günlerde babası İsmail Özdemir tarafından dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Baba ise oğlunun iddiasını yalanlayarak tepki gösterdi.

"DEPREM BÖLGESİNDEKİ YARDIMLARI REKLAM İÇİN YAPTI"

İddiaların ardından baba İsmail Özdemir Kanal D habere konuşarak oğluna ve eski eskine sitem etti. Dolandırıcılık iddiasını kesin bir dille yalanlayan baba, "Hiç alakası yok dolandırmayla... Deprem bölgesindeki yardımları da hep reklam için yaptı içinden gelerek yapmadı. Annesinin genlerini almış babaya karşı düşman ediyor. Sosyal medyasını da ben sağladım, 2 sene öncesine kadar Burak diye bir şey yoktu" dedi.

BABASIYLA TÜM BAĞLANTISINI KOPARDI

CZN Burak, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada babası tarafından dolandırıldığını ve adının geçtiği restoranlarla tüm ilişkisini kestiğini söylemişti. Yurt dışında çeşitli yerlerde mekanları bulanan CZN Burak, garajındaki son model arabalarını satarak İstanbul'daki ilk mekanını açacağını söyledi.

ANNESİ RÜŞVETTEN HAPİS CEZASI ALDI

Burak Özdemir'in annesi Didem Bozbura da İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet aldığı iddiasıyla yargılandı. Bozbura, 'irtikap' (kamu görevinde yalan söyleme, hile yapma) iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay ceza almıştı.

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CZN Burak, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin CZN Burak'ın babasıyla yaşadığı anlaşmazlık - Son Dakika


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