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İzinsiz inşaat suçlamasıyla hakim karşısına çıkan CZN Burak, babasını hedef gösterdi - Son Dakika

İzinsiz inşaat suçlamasıyla hakim karşısına çıkan CZN Burak, babasını hedef gösterdi

16.11.2023 11:14  - Güncelleme: 11:59

CZN Burak lakaplı Muhammed Burak Özdemir ile babası İsmail Özdemir, kentsel sit alanı içerisinde izinsiz inşaat yaptıkları iddiasıyla 5'er yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanıyor. Duruşmada savunma yapan Özdemir, eylemin kendisine ait olmadığını izinleri babasının aldığını belirterek "Benim tadilata ilişkin herhangi bir eylemim yoktur" dedi.

CZN Burak lakaplı Muhammed Burak Özdemir ile babasının, 'Kentsel Sit Alanı' içerisinde bulunan yerde izinsiz inşaat yaptırdıkları iddiasıyla 5'er yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan Özdemir, "Babam tadilata geçildiğini, tüm izinleri aldığını söylemiştir. Benim tadilata ilişkin herhangi bir eylemim yoktur" dedi.

DURUŞMAYA KATILDI

İstanbul'da CZN Burak lakabıyla tanınan fenomen işletmeci Muhammed Burak Özdemir ile babası İsmail Özdemir'in, 'Kentsel Sit Alanı' içerisinde bulunan yerde izinsiz inşaat yaptırdıkları iddiasıyla 5'er yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Muhammed Burak Özdemir ile sanık avukatları hazır bulundu.

İzinsiz inşaat suçlamasıyla hakim karşısına çıkan CZN Burak, suçu babasının üstüne attı

"KONUYLA BABAM İLGİLENİYORDU, BENİM HERHANGİ BİR EYLEMİM YOK"

Duruşmada savunma yapan sanık Özdemir, "Konuyla babam ilgileniyordu. Bana tadilata geçildiğini, tüm izinleri aldığını söylemiştir. Benim tadilata ilişkin herhangi bir eylemim yoktur. Babamın Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan izin alıp almadığını bilmiyorum, bana gerekli izinleri aldığını söylemişti. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı isterim" dedi. Duruşmada Muhammed Burak Özdemir'in avukatı, müvekkilinin taşınmazla ilgili herhangi bir eylemi olmadığını söyleyerek beraatını talep etti.

AVUKATI, İSMAİL ÖZDEMİR'İN BERAATİNİ İSTEDİ

Sanık İsmail Özdemir'in avukatı ise müvekkilinin belediyeden izinlerini aldığını, belediyeden gelen yazı cevabında Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan herhangi bir yanıt gelmediğini, tadilat yapıldıktan sonra kurulun karar aldığını söyleyerek beraatını istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İzinsiz inşaat suçlamasıyla hakim karşısına çıkan CZN Burak, suçu babasının üstüne attı
CZN Burak ve babası İsmail Özdemir

BURAK ÖZDEMİR: YAN TARAFTAKİ BİNA ŞİKAYET ETMİŞ

Duruşmanın ardından duruşma salonu önünde açıklama yapan Özdemir, "Bizim restoranın inşaatıyla alakalı ifademizi verdik. Restoranda oturan, yan tarafındaki bina şikayet etmiş inşaat yapılmış diye ama onarım yapılmış sadece. İfademizi verdik gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, izinsiz inşaat faaliyeti yapıldığına dair ihbar gelmesinin üzerine şikayete konu alana girilemediği, dışarıdan yapılan incelemede yapının inşaat halinde ve uygulamanın henüz bitirilmemiş olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Alanda yapılan çalışmalara ilişkin izin belgesine rastlanmadığının da belirtildiği iddianamede, söz konusu ihbara ilişkin kentsel sit alanı ve korunması gerekli kültür varlığı yapı komşuluğunda bulunan söz konusu taşınmazda, Kurul izni alınmadan yapılan 2019 yılı görünümünden farklılaşan uygulamalara dair ilgilileri hakkında suç duyurusunda bulunulması üzerine şüpheliler hakkında soruşturmaya başlandığı da belirtildi. Hazırlanan iddianamede şüpheliler Muhammed Burak Özdemir ve İsmail Özdemir'in "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan 2'şer yıldan 5'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin İzinsiz inşaat suçlamasıyla hakim karşısına çıkan CZN Burak, babasını hedef gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzinsiz inşaat suçlamasıyla hakim karşısına çıkan CZN Burak, babasını hedef gösterdi - Son Dakika
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