David Beckham'ın küçük oğlu kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi ile görüntülendi - Son Dakika
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David Beckham'ın küçük oğlu kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi ile görüntülendi

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David ve Victoria Beckham'ın oğlu Cruz, kendinden büyük kız arkadaşı Jackie Apostel'le ilişkisini açıkladı. Bahar aylarında başlayan ilişki, Glastonbury'de görüntülendi. Brezilyalı şarkıcı Jackie, eski Schutz üyesi. Cruz'un müzik dünyasından önceki ilişkileri de olmuştu. Yaş farkına rağmen Jackie, Beckham ailesi tarafından kabul görüyor. Victoria'nın defilesinde ön sırada yer aldı.

19.10.2024 14:24  Güncelleme: 14:36
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Ünlü futbolcu David Beckham ve moda ikonu Victoria Beckham'ın en küçük oğlu Cruz Beckham, kendisinden bir hayli büyük olan yeni kız arkadaşı Jackie Apostel ile ilişkisini kamuoyuna duyurdu. Genç Beckham, geçtiğimiz günlerde Beverly Hills'te sevgilisiyle öpüşürken görüntülendi.

Çiftin ilişkisi bu yılın bahar aylarında başladı ve ilk kez yaz başında Glastonbury Festivali'nde görüntülendiler. O zamandan beri sık sık birlikte görülen çift, samimi tavırlarıyla dikkat çekiyor.

Brezilyalı şarkıcı ve söz yazarı Jackie Apostel, geçtiğimiz günlerde kutladığı doğum gününde Cruz'dan romantik bir mesaj aldı. Sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafta, Jackie'nin doğum günü pastasının önünde oturduğu görülürken, Cruz duygusal bir not düşerek sevgisini ilan etti.

Jackie de kendi hesabından Cruz ile çektikleri bir selfie'yi paylaşarak ilişkilerini onayladı. Genç şarkıcı, daha önce Schutz adlı bir kız grubunda yer almış ve şu anda şarkı yazarlığı yaparak kariyerini sürdürüyor.

Çiftin yaş farkı dikkat çekse de, Jackie'nin Beckham ailesi tarafından kabul gördüğü anlaşılıyor. Nitekim Jackie, Victoria Beckham'ın son Paris Moda Haftası defilesinde ön sırada yer aldı ve tasarımcının kıyafetlerinden birini giydi.

Cruz'un daha önce de müzik dünyasından isimlerle ilişkileri olmuştu. Norveçli şarkıcı Bby Ivy ile yaşadığı ayrılık sonrası Jackie ile bir araya gelen Cruz, geçmişte başka genç ünlülerle de anılmıştı.

Beckham ailesinin en küçük oğlunun bu yeni ilişkisi, sosyal medyada ve magazin dünyasında büyük ilgi görüyor. Çiftin bundan sonraki adımları merakla bekleniyor.

David Beckham'ın küçük oğlu kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi ile görüntülendi
David Beckham'ın küçük oğlu kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi ile görüntülendi
David Beckham'ın küçük oğlu kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi ile görüntülendi
David Beckham\'ın küçük oğlu kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi ile görüntülendi

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Son Dakika Magazin David Beckham'ın küçük oğlu kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi ile görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Murat Mertkol:
    Ne biçim haber yapiyordunuz 20 yaş küçük mu 10 yaş büyükmü 39 0 Yanıtla
    Ersin Yilmaz:
    Haber yanlış yerde basilmis magazine lütfen 0 0
  • Fatih Özer:
    Türkiye’de bebekler para için öldürülüyor aizin yaptığınız habere bak! Şaka mısınız kardeşim 13 1 Yanıtla
  • sudem meliss:
    paran olursa kralsın 11 0 Yanıtla
  • Özden Eyr:
    Eee sizene başka haber mi yok siliyorum birdaha indirmem 7 1 Yanıtla
  • Gursel kalen:
    Büyük mü küçük mu? Karar verin 4 0 Yanıtla
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