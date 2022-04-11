David ve Victoria Beckham oğullarının, yeni soyadından pek memnun değil: Paylaşımlarda sadece kendi soyadlarını kullandılar - Son Dakika
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David ve Victoria Beckham oğullarının, yeni soyadından pek memnun değil: Paylaşımlarda sadece kendi soyadlarını kullandılar

11.04.2022 15:51

David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham'ın dünya evine girdiği Nicola Anne Peltz'e sevgisini göstermek için soyadını alması, Beckham ailesini çok mutlu etmedi. Düğün sonrası sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafta "Nicola Mr&Mrs Peltz Beckham" ifadesini kullanan oğullarının aksine, baba-anne Beckam çifti "Mr and Mrs Beckham" demeyi tercih etti.

Dünyaca ünlü David Beckham ve Victoria Beckham çiftinin büyük oğlu Brooklyn Beckham, babası milyarder olan Nicola Anne Peltz ile görkemli bir düğünle evlendi. 3,5 milyon doların harcandığı düğüne Beckham'ın sevgisinin göstermek için Peltz'in soyadını alması damga vurdu. Ancak Beckham'ın bu kararı ailede krize neden oldu.

SEVGİLİSİNİN SOYADINI ALDI

Brooklyn Beckham, soyadıyla ilgili ilginç bir hamle yaptı. Düğün öncesi evlilik sözleşmesi imzalayan Beckham, sevgisini göstermek için Nicola Anne Peltz'in soyadını almaya karar verdi. Düğünden sonra Instagram hesabından paylaşım yapan Beckham, eşiyle pozunu "Mr&Mrs Peltz Beckham" notuyla paylaştı. 27 yaşındaki Beckham'ın paylaşımı kısa sürede 955 binden fazla beğeni aldı.

Düğün sonrası kriz çıktı! Kayınvalide Victoria Beckham, paylaşımında eşinin soyadını alan oğlunun yeni soyadını kullanmadı

AİLEDEN ONAY ÇIKMADI

Oğullarının soyadı kararını onaylamayan Beckham ailesi ise sosyal medya hesaplarına yaptıkları paylaşımlarla tavırlarını koydu. David Beckham ve Victoria Beckham, Instagram hesaplarından yayınladıkları fotoğraflara "Mr & Mrs Beckham" notunu düştü.

Düğün sonrası kriz çıktı! Kayınvalide Victoria Beckham, paylaşımında eşinin soyadını alan oğlunun yeni soyadını kullanmadı
Düğün sonrası kriz çıktı! Kayınvalide Victoria Beckham, paylaşımında eşinin soyadını alan oğlunun yeni soyadını kullanmadı
Düğün sonrası kriz çıktı! Kayınvalide Victoria Beckham, paylaşımında eşinin soyadını alan oğlunun yeni soyadını kullanmadı
Düğün sonrası kriz çıktı! Kayınvalide Victoria Beckham, paylaşımında eşinin soyadını alan oğlunun yeni soyadını kullanmadı
Düğün sonrası kriz çıktı! Kayınvalide Victoria Beckham, paylaşımında eşinin soyadını alan oğlunun yeni soyadını kullanmadı
Düğün sonrası kriz çıktı! Kayınvalide Victoria Beckham, paylaşımında eşinin soyadını alan oğlunun yeni soyadını kullanmadı
Victoria Beckham'ın manken dünürü Claudia Heffner Peltz güzelliğiyle göz kamaştırdı Beckham'ın oğlu, dün evlendiği Nicole Anne Peltz'in soyadını aldı David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham evlendi!
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Victoria Beckham'ın manken dünürü Claudia Heffner Peltz güzelliğiyle göz kamaştırdı Victoria Beckham'ın manken dünürü Claudia Heffner Peltz güzelliğiyle göz kamaştırdı Beckham'ın oğlu, dün evlendiği Nicole Anne Peltz'in soyadını aldı Beckham'ın oğlu, dün evlendiği Nicole Anne Peltz'in soyadını aldı

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Son Dakika Magazin David ve Victoria Beckham oğullarının, yeni soyadından pek memnun değil: Paylaşımlarda sadece kendi soyadlarını kullandılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: David ve Victoria Beckham oğullarının, yeni soyadından pek memnun değil: Paylaşımlarda sadece kendi soyadlarını kullandılar - Son Dakika
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