Defne Joy Foster\'ı ölümünün 14. yılında andılar: Keşke zaman daha cömert olabilseydi

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Defne Joy Foster, ölümünün 14. yılında Sihirli Annem'deki rol arkadaşları tarafından anıldı. Dostları, Foster için her sene paylaşım yapıyor.

Sihirli Annem dizisinde Eda karakterine hayat veren ünlü oyuncu Defne Joy Foster, 2011 yılında astım krizine bağlı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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Foster'ın dizideki rol arkadaşları İnci Türkay, Jess Molho, Jennifer Boyner, Gizem Güven, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak ölümünün 14. yılında oyuncuyu andı.

İNCİ TÜRKAY

"Defne'ciğim"

JESS MOLHO

"Defne Joy Foster, özlendin"

JENNIFER BOYNER

"Keşke zaman daha cömert olabilseydi"

ZEYNEP ÖZKAYA

"Canım Defne ablam bugün Gizemle bir kere daha andık seni. Her zaman kalbimizde ve bizimlesin. Işıklar içinde uyu"

GİZEM GÜVEN

"Çok özleniyorsun"