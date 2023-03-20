Demans sorunu yaşayan Bruce Willis'e büyük sürpriz! Söylediği şarkı, hayranlarını sevindirdi - Son Dakika
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Demans sorunu yaşayan Bruce Willis'e büyük sürpriz! Söylediği şarkı, hayranlarını sevindirdi

20.03.2023 14:25

Demans teşhisi konulan dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Bruce Willis, 68'inci yaşını yakınlarıyla kutladı. Willis'in doğum gününde şarkı söylediği anları, oyuncu Demi Moore sosyal medya hesabından paylaştı.

"Altıncı His", "Zor Ölüm" ve "Ucuz Roman" gibi dizi ve filmlerle tanınan dünyaca ünlü oyuncu Bruce Willis'e demans teşhisi konuldu. Sağlık sorunlarıyla sevenlerini üzen usta oyuncu, doğum gününde unutulmadı.

"BUGÜNÜ KUTLAYABİLDİĞİMİC İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Demi Moore Instagram hesabından Bruce Willis'in "Mutlu Yıllar" şarkısına eşlik ettiği anları paylaştı. Demi Moore paylaşımında "Mutlu yıllar, BW! Bugün seni kutlayabildiğimiz için çok mutluyum. Seni ve ailemizi seviyorum. Sevgi ve sıcak dilekler için herkese teşekkür ederim. Hepimiz bu güzel dilekleri hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

Demans teşhisi konulan Bruce Willis'e doğum günü sürprizi! Şarkı söylediği anlar herkesi gülümsetti

"HASTALIĞININ TEDAVİSİ YOK"

Bruce Willis'in ailesi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, afazi rahatsızlığı ilerleyen aktöre frontotemporal demans (FTD) teşhisi konulduğu, ünlü oyuncunun iletişim kurma yeteneğini önemli ölçüde engellendiği söylenmişti. Açıklamada, "Bugün hastalığın tedavisi yok. Önümüzdeki yıllarda bu gerçeğin değişebileceğini umuyoruz. Bruce'un durumu ilerledikçe, medyanın ilgisinin çok daha fazla farkındalık ve araştırma gerektiren bu hastalığa ışık tutmaya odaklanabileceğini umuyoruz" ifadeleri yer verilmişti.

Demans teşhisi konulan Bruce Willis'e doğum günü sürprizi! Şarkı söylediği anlar herkesi gülümsetti
Demans teşhisi konulan Bruce Willis'e doğum günü sürprizi! Şarkı söylediği anlar herkesi gülümsetti
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Demans teşhisi konulan Bruce Willis'e doğum günü sürprizi! Şarkı söylediği anlar herkesi gülümsetti Demans teşhisi konulan Bruce Willis'e doğum günü sürprizi! Şarkı söylediği anlar herkesi gülümsetti

Bruce Willis, Demi Moore, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demans sorunu yaşayan Bruce Willis'e büyük sürpriz! Söylediği şarkı, hayranlarını sevindirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demans sorunu yaşayan Bruce Willis'e büyük sürpriz! Söylediği şarkı, hayranlarını sevindirdi - Son Dakika
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