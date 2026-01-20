Demet Akalın'dan dikkat çeken yeşil pasaport sitemi: 30. yılımız, biz neden alamıyoruz? - Son Dakika
Demet Akalın'dan dikkat çeken yeşil pasaport sitemi: 30. yılımız, biz neden alamıyoruz?

Demet Akalın'dan dikkat çeken yeşil pasaport sitemi: 30. yılımız, biz neden alamıyoruz?
20.01.2026 12:33
Magazin dünyasının tanınan ismi Demet Akalın, sosyal medya üzerinden sanatçılara yeşil pasaport verilmesi talebinde bulundu. Akalın, mühendis, mimar ve diğer bazı meslek gruplarına yeşil pasaport verilmesini öngören kanun tekliflerini paylaşarak, sanatçıların da bu haktan yararlanması gerektiğini savundu. 'Biz sanatçılar 30. yılımızı kutluyoruz, tüm sosyal sorumluluk işlerinde başı çekiyoruz. Biz neden yeşil pasaport alamıyoruz?' ifadelerini kullandı.

Özel hayatı ve açıklamalarıyla magazin gündeminin sevilen isimlerinden Demet Akalın, mühendis ve mimarlar gibi çeşitli meslek gruplarına yeşil pasaport verilmesi yönündeki haberlerin ardından sosyal medya üzerinden sanatçılar için de benzer bir hak talep etti.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan Demet Akalın, bazı meslek gruplarına yeşil pasaport verilmesi için TBMM'ye sunulan kanun tekliflerini içeren bir haberi paylaşarak sanat dünyasının beklentilerini dile getirdi.

"30. YILIMIZI KUTLUYORUZ, BİZİM HAKKIMIZ DEĞİL Mİ?"

Akalın, yaptığı paylaşımda sanatçıların toplumsal olaylardaki öncü rolüne ve mesleki kıdemlerine vurgu yaparak "Biz sanatçılar 30. yılımızı kutluyoruz, tüm sosyal sorumluluk işlerinde başı çekiyoruz. Biz neden yeşil pasaport alamıyoruz?" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın'dan dikkat çeken yeşil pasaport sitemi: 30. yılımız, biz neden alamıyoruz?

MESLEK GRUPLARINA YEŞİL PASAPORT GÜNDEMDE

Demet Akalın'ın bu çıkışı, son dönemde mühendis ve mimarlar ile pilot ve kabin ekiplerine yeşil pasaport (hususi damgalı pasaport) hakkı tanınmasını öngören yasa tekliflerinin Meclis gündemine gelmesinin ardından geldi.

* Yeni Düzenlemeler: Meclis'e sunulan tekliflerde, mesleğinde en az 15 yıl kıdemi olan mühendis ve mimarlara vizesiz seyahat imkanı tanınması planlanıyor.

* Mevcut Durum: Şu anki yasaya göre yeşil pasaport; belirli dereceye ulaşmış devlet memurlarına, eski milletvekillerine, belediye başkanlarına, devlet sporcularına ve belirli şartları taşıyan ihracatçılara veriliyor.

Son Dakika Magazin Demet Akalın'dan dikkat çeken yeşil pasaport sitemi: 30. yılımız, biz neden alamıyoruz? - Son Dakika

  • Semih Aymergen Semih Aymergen:
    ne büyük acılar ve mağduriyetler var. bizi sanat dünyasıyla sınama Yarabbi:) 11 0 Yanıtla
  • rıdvan öztürk rıdvan öztürk:
    kendinde değil.. ne yapsın garibim.. geceleri yoğun geçiyo heralde.. 1 0 Yanıtla
