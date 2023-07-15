Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız karavanda çılgınlar gibi dans etti - Son Dakika
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Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız karavanda çılgınlar gibi dans etti

15.07.2023 10:06

Oğuzhan Koç ile biten evliliği ve projeleriyle sık sık adından söz ettiren Demet Özdemir, Netflix'te yayınlanan Aşk Taktikleri 2 filmindeki rol arkadaşı Şükrü Özyıldız ile karavanda dans etti.

Oğuzhan Koç ile biten evliliği ve projeleriyle sık sık adından söz ettiren Demet Özdemir, Netflix'te yayınlanan Aşk Taktikleri 2 filmindeki rol arkadaşı Şükrü Özyıldız ile karavanda dans etti.

SETTEKİ EĞLENCELİ ANLARI PAYLAŞTI

Dans olan ilgisiyle bilinen Demet Özdemir, Instagram hesabından "Bilen bilir" notuyla setteki hallerini paylaştı. Oyuncunun paylaşımının arasında en dikkat çekenlerin başında ise partneri Şükrü Özyıldız'la dans ettiği video geldi. Oyuncuların dansı kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlayınca takipçilerinden "Çok yakışıyorlar" yorumları aldı.

FİLM YAYINLANDI

Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız'ın başrollerinde yer aldığı "Aşk Taktikleri 2" filmi, dün izleyiciyle buluştu. Filmin oyuncu kadrosunda Atakan Çelik, Hande Yılmaz ve Deniz Baydar'ın yanı sıra Melisa Döngel, Ceyhun Mengiroğlu, Bora Akkaş, İpek Tuzcuoğlu, Kerem Atabeyoğlu ve Ümit Erdim gibi ünlü isimler de yer alıyor.

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Şükrü Özyıldız, Demet Özdemir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız karavanda çılgınlar gibi dans etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız karavanda çılgınlar gibi dans etti - Son Dakika
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