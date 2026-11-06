Demet Özdemir\'in siyah elbisesi olay oldu! Cesur tarzıyla büyüledi

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra kıyafet seçimleriyle de adından söz ettiren Demet Özdemir, önceki akşam katıldığı davette şıklığıyla ön plana çıktı. 33 yaşındaki oyuncu, gece için tercih ettiği siyah elbisesiyle objektiflerin karşısına geçti.

SİYAHLAR İÇİNDE İDDİALI BİR GÖRÜNÜM

Özdemir, davete uzun ve derin göğüs dekolteli bir elbiseyle katıldı. Sade renginin aksine cesur kesimiyle öne çıkan kıyafet, ünlü oyuncunun gece için yaptığı iddialı tercihi gözler önüne serdi.

BU KEZ ROLÜYLE DEĞİL TARZIYLA ÖN PLANDA

Son dönemde Eşref Rüya dizisindeki rolüyle izleyicilerin karşısına çıkan Özdemir, davet gecesinde ekranlardaki karakterinden uzak, farklı bir görünüm sergiledi. Siyah elbisesiyle kameralara poz veren oyuncu, zarif ve iddialı tarzını bir araya getirdi.