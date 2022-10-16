Şarkıcı Demet Akalın, dinlemeye gittiği Ebru Gündeş'in sahnesine çıktı. Akalın herkesin içinde "Evlilik var mı?" diye sorunca Ebru Gündeş bir an duraksadıktan sonra "Hayır" cevabını vererek Rassan Khoshnaw ile evlendiğine yönelik iddialara son noktayı koydu.
Son Dakika›Magazin›Ebru Gündeş'i dinlemeye giden Demet Akalın'ın sahnede sorduğu soru şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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16.10.2022 18:42:47. #1.11#
SON DAKİKA: Ebru Gündeş'i dinlemeye giden Demet Akalın'ın sahnede sorduğu soru şaşkınlık yarattı - Son Dakika