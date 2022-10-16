Ebru Gündeş'i dinlemeye giden Demet Akalın'ın sahnede sorduğu soru şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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Ebru Gündeş'i dinlemeye giden Demet Akalın'ın sahnede sorduğu soru şaşkınlık yarattı

16.10.2022 16:35

Şarkıcı Demet Akalın, dinlemeye gittiği Ebru Gündeş'in sahnesine çıktı. Akalın herkesin içinde "Evlilik var mı?" diye sorunca Ebru Gündeş bir an duraksadıktan sonra "Hayır" cevabını vererek Rassan Khoshnaw ile evlendiğine yönelik iddialara son noktayı koydu.

Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile evlendiği ve Dubai'ye yerleşeceği iddiaları gündemde olan Gündeş'in tektaşı da geçtiğimiz haftaya damga vurmuştu. Son olarak Ebru Gündeş'in konserine giden Akalın sahnede bomba anlar yaşanmasına sebep oldu.

"EVLİLİK VAR MI?" DİYE SORDU

Akalın herkesin içinde "Evlilik var mı?" diye sorunca Gündeş bu konuda ilk kez konuştu. Gündeş şarkıyı söylediği anlarda yüzüğünü göstererek "Hayır" dedi.

"5 SENEDİR İDDİALARA CEVAP VERMİYORUM"

Gündeş ayrıca açıklamasında "Benimle ilgili çok konuşurlar hep yalan dolan hakkımda çok iddia var. 5 senedir konuşmuyorum" dedi.

Demet Akalın'ın sahnede seyircilerin önüne sorduğu soru Ebru Gündeş'i duraksattı
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Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Ebru Gündeş'i dinlemeye giden Demet Akalın'ın sahnede sorduğu soru şaşkınlık yarattı - Son Dakika

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