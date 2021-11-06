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DENİB DESIGN yarışmasında büyük final heyecanı sona erdi - Son Dakika

DENİB DESIGN yarışmasında büyük final heyecanı sona erdi

06.11.2021 00:57
DENİB DESIGN yarışmasında büyük final heyecanı sona erdi

DENİB tarafından, Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde, geleceğin tasarımcılarını ev ve banyo tekstili sektörü ile buluşturmak, Denizli'nin marka ve tasarım merkezi olması hedefinden yola çıkarak düzenlenen DENİB DESIGN Ev ve Banyo Tekstili...

DENİB tarafından, Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde, geleceğin tasarımcılarını ev ve banyo tekstili sektörü ile buluşturmak, Denizli'nin marka ve tasarım merkezi olması hedefinden yola çıkarak düzenlenen DENİB DESIGN Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışması'nın 1.sinde final heyecanı sona erdi.

DENİB DESIGN yarışmasında büyük final heyecanı sona erdi. 3-4 Kasım tarihlerinde Denizli'de Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, üretimleri tamamlanan tasarımlar, her finalist için hazırlanan ayrı stantlarda halka açık sergilenerek ilgilenenlerin beğenisine sunuldu. 4 Kasım 2021 Perşembe akşamı aynı yerde tekstil sektörünün ve tasarım camiasının önde gelen isimlerinin ve protokolün katılımlarıyla gerçekleşen Final Gecesinde yarışmanın kazananları belli oldu. Yaklaşık yedi ay süren uzun maratonun ardından Önceki Dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Osman Zolan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, İhracatçı Birlikleri başkanları, sponsor firmalar ve çok sayıda davetlinin katıldığı görkemli Final Gecesi ve Ödül Töreniyle tamamlandı.

Tekstil dünyasının önemli isimleri jüri oldu

Denizli Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen 20 finalistin tasarımları tekstil dünyasının öne çıkan isimleri tarafından değerlendirildi. Lourısh-Güzelleşme temasıyla düzenlenen yarışma, öğrenciler ve profesyonellere yönelik olarak 4 kategoride öğrenci ev tekstili ve öğrenci banyo tekstili, profesyonel ev tekstili ve profesyonel banyo tekstili alanında finale kalan 20 finalistin 20 Denizlili tekstil firmasıyla eşleştirilerek üretimleri gerçekleştirildi. 4 kategoride değerlendirmeye tabi tutulan tasarımlar arasından derece giren isimler belli oldu. Genç tasarımcıları sektöre kazandırmak amacıyla düzenlenen Yarışmada para ödülü, 4 birinciye 20'şer bin TL ve jüri özel ödüle ise 5 bin TL oldu. Ayrıca dereceye giren 4 birinci yurt dışında verilen tasarım eğitimine başvurma imkanını kazandı. Öğrenci Ev Tekstili kategorisinde, Ecem Çankaya, Öğrenci Banyo Tekstili kategorisinde, Kübra Aydınlı, Profesyonel Ev Tekstili kategorisinde, Angela Burns, Profesyonel Banyo Tekstili kategorisinde: Duygu Eda Semercioğlu dereceye girdi.

"Son 12 aylık ihracatımız 4,4 milyar dolara ulaştı"

Final Gecesinin açılış konuşmasında DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu şunları söyledi: "Ülkemizin en önemli ihracatçıları arasında yer alan güzide ilimiz Denizli'de, bu sene ilkini düzenlediğimiz Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışmamızın Ödül Töreni'nde sizlerle bir arada olmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyuyoruz. Denizli ihracatı bu sene oldukça iyi gidiyor. 2020 yılının tamamında ulaştığımız 3,2 milyar doları eylül sonu itibariyle geride bıraktık. Yılsonu için kendimize 4 milyar dolarlık bir hedef koymuştuk. Bu hedefi 4,2 milyar dolar olarak revize ettik. Son 12 aylık ihracatımız 4,4 milyar dolara ulaştı. 27 sektörde, sayıları 4 bine yaklaşan ihracatçılarımız sayesinde Denizli ihracatının 4,5 milyar dolara hızlı ve emin adımlarla yürüdüğünü, hatta koştuğunu ifade edebiliriz. Denizlili ihracatçılar olarak biz büyük bir aileyiz. DENİB ailemizin içinde yer alan her bir ihracatçımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. İlimiz ve ülkemiz ekonomisine sunduğunuz katkılar için şükranlarımızı takdim ediyoruz, onları ayakta alkışlıyoruz. İhracatımız içinde en büyük payı; ev tekstili grubunun da içinde yer aldığı hazır giyim-konfeksiyon sektörü ihracatımız alıyor. Sektörün, toplam ihracatımız içindeki payı yüzde 40 seviyelerinde seyrediyor. İlimizin kilogram başına ihracatı 31 Ekim 2021 itibariyle 2,05 dolar seviyelerinde seyrediyor. Hazır giyim-konfeksiyon sektöründe ise bu değer 10,60 dolar olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

"Muhteşem finalde yarışacak tüm adaylarımıza bir kez daha başarılar diliyorum"

Açılış konuşmasında tasarımın önemine vurgu yapan TİM Başkanı İsmail Gülle, "Hayatının önemli bir bölümünü tekstil sektörüne adamış ve yıllarca tasarım yarışmaları düzenlemiş biri olarak bu tür yarışmaların ne denli önemli olduğunu çok iyi biliyorum. Yerli ve milli üretim atılımında, kilit rol oynayan tasarımcılarımızın desteklenmesi ve sektöre yeni tasarımcıların kazandırılması için atılan bu adımlar ülkemizin katma değerli ürün ihracatına katkı sağlamaktadır ve sağlamaya devam edecektir. İhracat tarafında bizleri güzel yarınlar bekliyor. Oluşturduğumuz ihracat projeksiyonlarına göre, ülkemiz önümüzdeki 5 sene içerisinde ihracatını yıllık 300 milyar doların üzerine çıkartacak. Yeter ki, ihracatçılarımız çalışmaktan, başarıya inanmaktan vazgeçmesinler. Ar-Ge, tasarım, inovasyon ve markalaşma konularında yoğunlaşmaktan geri durmasınlar. Bizler, Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak elimizden gelen ne varsa, ihracatçımız için yapmaya hazırız. Ülkemizde tasarıma olan ilginin artması, yeni yeteneklerin her zaman desteklenmesinden geçiyor" dedi. - DENİZLİ

Ev Tekstili, Türkiye, Denizli, dolar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin DENİB DESIGN yarışmasında büyük final heyecanı sona erdi - Son Dakika Magazin


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