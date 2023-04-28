Deniz Seki'nin son paylaşımı dikkat çekti - Son Dakika
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Deniz Seki'nin son paylaşımı dikkat çekti

28.04.2023 10:39
Deniz Seki'nin son paylaşımı dikkat çekti

Deniz Seki, fazla kilolarından kurtulduktan sonra paylaştığı kırmızı elbiseli fotoğrafıyla dikkatleri üzerine çekti. Ancak yine photoshop kullanımıyla eleştirilerin hedefi oldu. Bazı takipçileri, Seki'yi Demet Akalın ve Hadise'ye benzetti.

Son zamanlarda şarkılarının yanı sıra tarzı ve yaptığı photoshoplu paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Deniz Seki, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti.

GÖREN TANIYAMADI

Fazla kilolarından kurtularak 36 bedene düşen Deniz Seki, Instagram hesabından kırmızı elbiseli bir fotoğrafını yayınladı. Paylaşımında yine photoshop'un dozunu kaçıran Deniz Seki'yi görenler tanıyamadı. Photoshop'u abartarak kendisini bambaşka birine döndüren şarkıcı, Demet Akalın ve Hadise'ye benzetildi. Seki için "Kendini neden bu hale çeviriyorsunuz" diye tepki yorumları geldi.

Deniz Seki daha önce de paylaşımlarına yapılan "Photoshop'u abartmışsın" yorumlarına "Ne photoshop'u arkadaşlar, görüyorsunuz işte karşınızdayım" yanıtını vermişti.

Deniz Seki son halini paylaştı, görenler Hadise ve Demet Akalın'a benzetti
Deniz Seki son halini paylaştı, görenler Hadise ve Demet Akalın'a benzetti
Deniz Seki son halini paylaştı, görenler Hadise ve Demet Akalın'a benzetti
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Demet Akalın, Deniz Seki, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Deniz Seki'nin son paylaşımı dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Deniz Seki'nin son paylaşımı dikkat çekti - Son Dakika
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