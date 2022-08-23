Kavurucu sıcaklardan cennete kaçtılar - Son Dakika
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Kavurucu sıcaklardan cennete kaçtılar

23.08.2022 11:28
Kavurucu sıcaklardan cennete kaçtılar

Denizli'de 40 dereceyi bulan kavurucu sıcaklardan kaçan yerli ve yabancı turistler, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan beyaz cennet Pamukkale'ye akın etti.

Denizli'de 40 dereceyi bulan kavurucu sıcaklardan kaçan yerli ve yabancı turistler, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan beyaz cennet Pamukkale'ye akın etti.

Türkiye genelinde olduğu gibi Denizli'de de hava sıcaklıkları etkisini göstermeye devam ediyor. 40 dereceye kadar ulaşan hava sıcaklığının ardından yerli ve yabancı turistler sahillere olduğu gibi Pamukkale'ye de akın etti. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve 'beyaz cennet' olarak da biline Pamukkale'ye gelen vatandaşlar, beyaz travertenlerin üzerinde fotoğraf çekilerek doyasıya vakit geçirdi. Farklı ülkelerden Pamukkale'yi görmek için kilometrelerce yol gelen turistler, renkli görüntülerde oluşturdu. Termal suları ve tarihi zenginliğiyle dikkat çeken Pamukkale, aynı zamanda Kloepatra havuzunda şifa dağıttı. Romatizma, eklem ağrıları ve çeşitli cilt rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanılan antik havuzun, 4 mevsim 36 derece olan termal suyu her yaştan misafirleriyle dolup taştı. Sıcak havadan Pamukkale'ye kaçan vatandaşlar, güzelliği ile görenleri cezbeden bembeyaz travertenlerin üzerinde ve Hierapolis Antik Kentinin eşsiz doğasında gezintinin tadını çıkardı.

"İlk bakışta onları kar zannettim"

Travertenlere hayran kaldığını söyleyen Melika Shokri, "İran'dan geldim ama Antalya'da yaşıyorum ve Pamukkale'ye de ilk defa geldim. Burası yoğun ama çok güzel, yukarıdan ilk bakışta çok ilginç geldi. Buraya çok turistler geldiğine göre çok ilginç bir yer oluyor. İlk bakışta onları kar zannettim ama sonradan suyun çökeltisi olduğunu öğrendim" dedi. İngiltere'den Pamukkale'yi ailesiyle beraber görmeye gelen Samira haghjoo, "Londra'dan geliyorum, İran'da yaşıyorum ama Pamukkale'ye ilk defa geldim. Türkiye'ye ise ailemin yanına gelmiştim. Bana daha önce Pamukkale'yi tavsiye ettiler. Burayı çok beğendik, ilginç bir yer" şeklinde konuştu.

"Bir türlü gitmeye de gönlümüz el vermedi"

Yol üstü uğradığı Pamukkale'ye hayran kaldığını belirten Tufan Eryılmaz da "İzmir Bornova'dan kız arkadaşımla birlikte geldik. Beklediğimden çok daha büyük ve güzel bir yer. Alt kısımların kapatılması çok daha iyi olmuş, çok fazla turist var. Çok hoşumuza gitti, yol üstü olması da iyi, Antalya'dan geri dönüşte uğrayacağız. Kesinlikle burayı tavsiye ederim, insanlar en azından bir kere gelip görmeli çünkü başka bir örneği var mı bilmiyorum ama çok güzel bir yer. Çok fazla fotoğraf çekildik. Sıcaktan yandık ama bir türlü gitmeye de gönlümüz el vermedi" dedi.

Ailesi ile birlikte gelen 10 yaşındaki Melisa Kaya ise "Konya'dan geliyoruz, burası çok güzel daha önce hiç gelmedim. Ama internette karşılaşıyordum. Arkadaşlarımdan daha önce gelen olmadı sanırım ama görülmeye değer" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Pamukkale, Türkiye, Denizli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kavurucu sıcaklardan cennete kaçtılar - Son Dakika

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