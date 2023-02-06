Deprem sonrası enkaz altından yardım isteyen kadının sesini Haluk Levent duydu - Son Dakika
Üye Girişi

Deprem sonrası enkaz altından yardım isteyen kadının sesini Haluk Levent duydu

06.02.2023 10:46

Ahbap Derneği ile yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Haluk Levent, sosyal medya hesabından enkaz altındaki bir kadının fotoğrafını paylaşıp "Şarjını muhafaza et. Ahbap Hatay yolda" dedi. Deprem bölgelerine gideceğini söyleyen Levent, takipçilerini kontrollü yardım göndermeleri konusunda da uyardı.

Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 4.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 30 saniye süren deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedildi. Çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği deprem sonrası birçok kişi de enkaz altında kaldı. Göçük altında kalan bir kadın ise Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'ten yardım istedi.

"ŞARJINI MUHAFAZA ET, YOLDAYIZ"

Hatay'da meydana gelen depremde enkaz altında kalan Aysel isimli bir vatandaş, fotoğrafını paylaşarak Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'i etiketleyerek "Beni kurtarın" dedi. Takipçisine hemen geri dönüş yapan Levent ise "Sevgili Aysel! Şarjını muhafaza et. Ahbap Hatay yolda" ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası enkaz altından yardım istedi! Haluk Levent, hemen harekete geçti

"ÜLKEYE KÖTÜLÜK ETMEK İSTEMİYORSANIZ VALİLERLE GÖRÜŞMEDEN YARDIM YOLLAMAYIN"

Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, takipçilerini yardım gönderme konusunda da uyardı. Depremden etkilenen bölgelere gideceğini söyleyen Haluk Levent, "Tüm şehirler deprem bölgesine geri desteğe çağrıldı. Ayrıca Ahbap arama kurtarma yola koyuldu. Ben de başkanları olarak bölgeye gidiyorum. Böyle bir felakette bu ülkeye kötülük yapmak istemiyorsanız lütfen ama lütfen şehrin valilikleri ile görüşmeden yardım yollamayın. Her şey tıkanıyor. Şimdiden 'şu kadar kamyon yollayalım, şuraya şunu yollayalım' gibi tweetler gördüm. Yapmayın, etmeyin, çalışmalar felç oluyor sonra" dedi.

Deprem sonrası enkaz altından yardım istedi! Haluk Levent, hemen harekete geçti
Deprem sonrası enkaz altından yardım istedi! Haluk Levent, hemen harekete geçti
YORUMLAR
500
Şiddetli deprem sonrası Hatay Havalimanı'nın baştan başa yarıldı Şiddetli deprem sonrası Hatay Havalimanı'nın baştan başa yarıldı Türkiye'yi vuran deprem sonrası Arda Turan'dan tüm dünyaya çağrı: İnsanlarımızın yardımınıza ihtiyacı var Türkiye'yi vuran deprem sonrası Arda Turan'dan tüm dünyaya çağrı: İnsanlarımızın yardımınıza ihtiyacı var

Haluk Levent, Deprem, Hatay, Ahbap, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Deprem sonrası enkaz altından yardım isteyen kadının sesini Haluk Levent duydu - Son Dakika


Son Dakika
10:54 Şanlıurfa'da depremden zarar gören binanın yıkılma anı saniye saniye kamerada
10:48 Şanlıurfa'da depremden etkilenen binanın yıkılma anı anbean kamerada
09:56 7.4'lük depremden etkilenen Suriye'de can kaybı 427'ye yükseldi, yüzlerce yaralı var
10:37 Spor camiasını korkutan iddia! Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın depremde enkaz altında kaldı
10:37 Başak Gümülcinelioğlu depremde enkaz altında kalan annesi için yardım istedi: Lütfen haber edin
10:31 Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın depremde enkaz altında kaldığı iddia edildi
10:31 Annesi depremde mahsur kalan oyuncu Başak Gümülcinelioğlu'ndan yardım çığlığı: Lütfen haber edin
10:23 Son Dakika! Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta şu ana kadar 70 vatandaşımız hayatını kaybetti
10:25 Şiddetli deprem sonrası Hatay Havalimanı'nın baştan başa yarıldı
10:19 7.4'lük deprem sonrası Hatay Havalimanı'nın pisti enine doğru yarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2023 11:13:47. #1.13#
SON DAKİKA: Deprem sonrası enkaz altından yardım isteyen kadının sesini Haluk Levent duydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement