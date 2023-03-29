Oyuncu Mehmet Aslantuğ'dan sürpriz milletvekili aday adaylığı! Türkiye İşçi Partisi'nden seçime giriyor - Son Dakika
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Oyuncu Mehmet Aslantuğ'dan sürpriz milletvekili aday adaylığı! Türkiye İşçi Partisi'nden seçime giriyor

29.03.2023 14:52

Deprem sonrasında yaptığı paylaşımlardan dolayı TRT'deki dizisinin oyuncu kadrosundan ihraç edildiği iddia edilen Mehmet Aslantuğ, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu. Aslantuğ'un adaylık teklifini kabul etmesinden mutlu olduklarını dile getiren TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ'a yürekten teşekkür ediyorum. TİP senin kaptan" ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren usta oyuncu Mehmet Aslantuğ, deprem sonrası yaptığı paylaşımlardan dolayı TRT ekranlarında yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisinin kadrosundan çıkarıldı. Türkiye İşçi Partisi'nden gelen teklifi değerlendiren Aslantuğ, siyasete atıldı.

ERKAN BAŞ: TİP SENİN KAPTAN

Mehmet Aslantuğ, seçimlere sayılı günler kala Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı oldu. TİP Genel Başkanı Erkan Baş ise Aslantuğ için Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Onu sadece unutulmayan rolleriyle değil, planlı bir provokasyona maruz bırakılan Ahmet Kaya'yı cesurca savunmasıyla da hep şükranla hatırlıyoruz. Adaylık teklifimizi kabul ederek bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ'a yürekten teşekkür ediyorum TİP senin kaptan" ifadelerini kullandı.

YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİNDEN AYRILDI

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından oğluna seslenerek paylaşım yaparak Yürek Çıkmazı'ndan ayrıldığını duyuran Mehmet Aslantuğ, "Yalancı (1993) adlı çalışmadan 30 yıl sonra dahil olduğum Yürek Çıkmazı'na veda ettim bu akşam. İlk kez bu duygularla birlikte oynamanın deneyimini de heybeye koyarak ve elbette tereddüt bile etmeden. Gerçeğe yoldaşlık ediyoruz diye; ürken, küsen, kızan birilerine teslim edilecek bir yürekle büyüyüp serpilmedik. Öyle de gideceğiz muhakkak. Görevimizi layıkıyla yapmaya, türkülerimizi hissederek söylemeye devam ederek...

Ah benim gönlü güzel oğlum, meslek hayatında bu türden beklentilerle sınava girdiğinde; bir an bile düşünme, doğruyu terk etme, senin için iyi olan şey halkın için sorunluysa eğer, aklını asla ikiletme! Çalışma hayatın başka ülkeleri dayatsa bile; derdin de, gönlün de ülkende olsun. Bu mühürlenmiş duyguyu yok sayarak terk etme! Umutsuzluk bir hastalık evlat. Hiçbir şey için çaresiz değilsiniz, çare sizsiniz. Geleceğiniz; aydınlık, bereketli, onurlu ve kutlu olsun" demişti.

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Mehmet Aslantuğ, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Mehmet Aslantuğ'dan sürpriz milletvekili aday adaylığı! Türkiye İşçi Partisi'nden seçime giriyor - Son Dakika


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