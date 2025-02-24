Derya Şensoy yeni aşkını ilan etti! Yağız Can Konyalı ile aşk yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Derya Şensoy yeni aşkını ilan etti! Yağız Can Konyalı ile aşk yaşıyor

Geniş Video İzle

Ünlü oyuncu Derya Şensoy, yeni aşkını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Şensoy, sevgilisiyle birlikte çıktığı Atina tatili sırasında çekilen fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

24.02.2025 12:01  Güncelleme: 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ferhan Şensoy ile Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy, yeni bir aşka yelken açtığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Şensoy, Yağız Can Konyalı ile aşk yaşıyor.

Usta tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'un Derya Baykal ile evliliğinden dünyaya gelen Derya Şensoy, sık sık özel hayatıyla gündeme geliyor. Anne-babasının yolundan giderek oyuncu olan ünlü isim, sosyal medya hesabından yaşamına dair paylaşımlarda bulunuyor.

YENİ AŞK MÜJDESİ

Şensoy, sosyal medya hesabından bu kez de meslektaşı Yağız Can Konyalı ile aşk yaşadığını duyurdu.

35 yaşındaki oyuncu, sevgilisiyle çıktığı Atina tatilinden fotoğrafları takipçileriyle paylaşarak "Burak'ın ani bi kararla Atina tatilimize katılması dump'ı" notunu düştü.

İşte yeni aşktan ilk kareler...

Derya Şensoy yeni aşkını ilan etti! Yağız Can Konyalı ile aşk yaşıyor
Derya Şensoy yeni aşkını ilan etti! Yağız Can Konyalı ile aşk yaşıyor
Derya Şensoy yeni aşkını ilan etti! Yağız Can Konyalı ile aşk yaşıyor
Derya Şensoy yeni aşkını ilan etti! Yağız Can Konyalı ile aşk yaşıyor
Derya Şensoy yeni aşkını ilan etti! Yağız Can Konyalı ile aşk yaşıyor

Yağız Can Konyalı, Ferhan Şensoy, Derya Şensoy, Derya Baykal, Sosyal Medya, Ünlüler, Magazin, Medya, Atina, Son Dakika

Son Dakika Magazin Derya Şensoy yeni aşkını ilan etti! Yağız Can Konyalı ile aşk yaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:09 Sergey Lavrov Ankara’da Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı Sergey Lavrov Ankara'da! Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı
12:08 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
11:30 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
11:14 Maydonoz Döner’e FETÖ operasyonu CİMER’e yapılan şikayetle başlamış Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu CİMER'e yapılan şikayetle başlamış
10:39 Rekor tazeledi İşte AK Parti’nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK’larda görev alan tek isim Rekor tazeledi! İşte AK Parti'nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK'larda görev alan tek isim
19:23 Kürşad Zorlu’ya AK Parti’de kritik görev Genel Başkan Yardımcısı oldu Kürşad Zorlu'ya AK Parti'de kritik görev! Genel Başkan Yardımcısı oldu
18:50 Başsavcılıktan Borsa İstanbul hakkında yanıltıcı haber yapanlara soruşturma Başsavcılıktan Borsa İstanbul hakkında yanıltıcı haber yapanlara soruşturma
18:32 AK Parti’de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu AK Parti'de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu
18:18 Alanyaspor, Adana Demirspor’u 3-2 mağlup etti Alanyaspor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti
18:00 Eğitime kar engeli Birçok ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Birçok ilde okullar tatil edildi
17:58 Tokat’taki trafik kazasında 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Tokat'taki trafik kazasında 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 13:04:42. #1.13#
SON DAKİKA: Derya Şensoy yeni aşkını ilan etti! Yağız Can Konyalı ile aşk yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.