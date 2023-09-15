Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olan Tan Sağtürk'e ünlü isimlerden tebrik yağdı - Son Dakika

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olan Tan Sağtürk'e ünlü isimlerden tebrik yağdı

Son Güncelleme: 15.09.2023 14:40

Tan Sağtürk, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamada Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü oldu. Kararın ardından Sağtürk'e ünlü isimlerden tebrik mesajları geldi.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Milli Savunma Bakanlıklarının üst kademelerine atamalar yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk oldu. Kararın ardından ünlü isimlerden Sağtürk'e tebrik mesajları yağdı.

ÜNLÜ İSİMLER SESSİZ KALMADI

Kararın ardından Gülsin Onay, Aslı Şafak, Ezgi Şenler, Gül Gölge, Fazıl Say ve Ebru Akel gibi isimlerden tebrik yorumu geldi. Sağtürk'ün son paylaşımına yorum yapan Fazıl Say "Başarılar", Gül Gölge "Tebrikler Tancım, şahane", Ebru Akel "Tebrikler Tancım yolun açık olsun" Ayşe Arman ise "En iyi şekilde yapacağına eminim, başarılar" yorumunu yaptı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olan Tan Sağtürk'e ünlü isimlerde tebrik yağdı

"KURUM TARİHİNDE BU GÖREVE GETİRİLEN İKİNCİ BALET"

Sağtürk ile fotoğrafını paylaşan piyanist Gülsin Onay, "Tebrikler Tan Sağtürk, yeni atandığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevinde başarılar dilerim" dedi. Instagram hesabından paylaşım yapan yazar Aslı Şafak da "Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne Tan Sağtürk atandı. Tan Sağtürk kurumun tarihinde bu göreve getirilen ikinci balet. Tebrikler Tan" ifadelerini kullandı. Genç oyuncu Ezgi Şenler de yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak Tan Sağtürk atanmış. Aşırı mutlu oldum. Hayırlı olsun."

Tan Sağtürk de ünlü isimlerin tebrik paylaşımlarını kendi hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olan Tan Sağtürk'e ünlü isimlerde tebrik yağdı
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olan Tan Sağtürk'e ünlü isimlerde tebrik yağdı
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olan Tan Sağtürk'e ünlü isimlerden tebrik yağdı
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olan Tan Sağtürk'e ünlü isimlerden tebrik yağdı
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olan Tan Sağtürk'e ünlü isimlerden tebrik yağdı
Hayatını baleye adadı! İşte Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olan Tan Sağtürk'ün bilinmeyenleri Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne Tan Sağtürk atandı

Tan Sağtürk, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olan Tan Sağtürk'e ünlü isimlerden tebrik yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olan Tan Sağtürk'e ünlü isimlerden tebrik yağdı - Son Dakika
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