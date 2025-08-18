Devrim Özkan ve Lucas Torreira yine ayrıldı - Son Dakika
Devrim Özkan ve Lucas Torreira yine ayrıldı

18.08.2025 09:04
Oyuncu Devrim Özkan ve Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira'nın aşk hayatında sıkıntılı günler yaşanıyor. İlişkilerini kısa süre önce yeniden başlatan çift, birbirlerini Instagram'dan takipten çıkardı.

Bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan'dan yine şaşırtan bir hamle geldi. Kısa süre önce barışarak ilişkilerini yeniden başlatan çift, sosyal medyada birbirlerini takipten çıkararak dikkatleri üzerine çekti.

"HAYATIMIN AŞKI"

Sekiz aylık bir ayrılığın ardından Lucas Torreira ile ilişkilerini tazeleyen Özkan, sosyal medya hesabından Galatasaray - Lazio dostluk maçına dair bir paylaşım yapmış ve futbolcuyu taklit eden bir hareket sergilemişti. Torreira da bu paylaşıma "Hayatımın aşkı" yanıtını vererek ilişkilerini ilan etmişti.

BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKTILAR

Ancak Bodrum'da birlikte görüntülendikten kısa bir süre sonra çiftten yeni bir sürpriz geldi. Devrim Özkan ve Lucas Torreira, Instagram hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

07:34
