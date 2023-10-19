Dilan Çıtak, milli yasın ardından konserlerin iptal edilmesine sitem etti

İsrail-Hamas çatışmalarında abluka altındaki Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi. Yasın ardından çok sayıda konser iptal edildi. İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak ise programların devam ederken konserlerin iptal edilmesine veryansın etti.

"SADECE SANATÇI VE MÜZİK SORUMLU TUTULMAMALI"

Milli yastan tek etkilenen sektörün müzik piyasası olduğunu söyleyen Dilan Çıtak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Milli yas sebebiyle etkilenen tek sektör neden müzik sektörü? Evlendirme, temizlik, yemek programları ve bilumum bu tarz programlar hala TV'de... Müzik sektöründeki insanlar için çalışmak sanırım bir lüks olarak algılanıyor? Milli yas ise bu, sen de TV'lerdeki bu konsept her mecraya yas getireceksin. Sadece sanatçıyı ve müzik sorumlu bırakılmamalı" dedi.