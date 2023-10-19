 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Dilan Çıtak, milli yasın ardından konserlerin iptal edilmesine sitem etti - Son Dakika

Dilan Çıtak, milli yasın ardından konserlerin iptal edilmesine sitem etti

Son Güncelleme: 19.10.2023 16:25

İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı kızı Dilan Çıtak, İsrail'in Gazze'ye yönelik hastane saldırısının ardından Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edilmesinden sonra sadece konserlerin iptal edilmesine isyan etti.

İsrail-Hamas çatışmalarında abluka altındaki Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi. Yasın ardından çok sayıda konser iptal edildi. İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak ise programların devam ederken konserlerin iptal edilmesine veryansın etti.

"SADECE SANATÇI VE MÜZİK SORUMLU TUTULMAMALI"

Milli yastan tek etkilenen sektörün müzik piyasası olduğunu söyleyen Dilan Çıtak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Milli yas sebebiyle etkilenen tek sektör neden müzik sektörü? Evlendirme, temizlik, yemek programları ve bilumum bu tarz programlar hala TV'de... Müzik sektöründeki insanlar için çalışmak sanırım bir lüks olarak algılanıyor? Milli yas ise bu, sen de TV'lerdeki bu konsept her mecraya yas getireceksin. Sadece sanatçıyı ve müzik sorumlu bırakılmamalı" dedi.

Dilan Çıtak, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dilan Çıtak, milli yasın ardından konserlerin iptal edilmesine sitem etti - Son Dakika


Son Dakika
16:56 İsrail'in "Elimizde belge var" dediği hastane saldırısının görüntülerini Türkiye yalanladı: Manipülasyon içermektedir
16:54 Korkulan oluyor! İsrail sınırdaki askerlere ''Hazır olun'' mesajı gönderdi
16:53 Altının kilogramı 1 milyon 832 bin liraya geriledi
16:46 Tartışma Sonucu Yeğenini Öldüren Adam Gözaltına Alındı
16:17 Dilan Çıtak, milli yasın ardından konserlerin iptal edilmesine sitem etti
16:11 Gazze sınırında yayın yapan Türk gazetecilerin yakınına roket düştü
16:07 Arap Parlamentosu'nda bir isim çıkıp İsrail zulmüne isyan etti: Silahları Gazze'ye yığarız
16:00 Stat çevresindeki silahlı saldırı sonrası yarıda kalan Belçika-İsveç maçı yeniden oynanmayacak
15:48 Sunak ile toplantı düzenleyen Netanyahu'dan Türkiye çıkışı: Saldırı öncesi normalleşme adımları atmıştık
15:45 Bir sonraki duyuruya kadar İsrail'de hiçbir UEFA maçı oynanmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2023 17:56:47. #1.12#
SON DAKİKA: Dilan Çıtak, milli yasın ardından konserlerin iptal edilmesine sitem etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement