Dilan Çıtak Tatlıses adeta eridi! İşte son hali - Son Dakika

Dilan Çıtak Tatlıses adeta eridi! İşte son hali

Dilan Çıtak Tatlıses adeta eridi! İşte son hali
Son Güncelleme: 24.09.2023 14:35

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, son dönemde adeta eridi. Zayıflığıyla dikkat çeken Tatlıses zayıflığını fazla yürüyüş ve spora borçlu.

Şarkıları ve özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Dilan Çıtak Tatlıses, son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çekiyor. Tatlıses fit halini yürüyüş ve düzenli spor borçlu.

FİT HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Yaz boyunca sevenlerini şarkılarıyla coşturan Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya paylaşımlarıyla da ön plana çıkıyor. Son dönemde bir hayli kilo verdiği gözlemlenen Tatlıses'in pozlarına beğeni yağıyor.

Dilan Çıtak Tatlıses adeta eridi! İşte son hali

EŞİ DE ZAYIFLAMIŞ

Güzel şarkıcı fit halini yürüyüş ve düzenli spora borçlu. Öte yandan Tatlıses'in eşi Levent Dörter'in de zayıfladığı gözlemlendi.

İşte Dilan'ın paylaşımları;

Dilan Çıtak Tatlıses adeta eridi! İşte son hali
Dilan Çıtak Tatlıses adeta eridi! İşte son hali
Dilan Çıtak Tatlıses adeta eridi! İşte son hali
Dilan Çıtak Tatlıses adeta eridi! İşte son hali

İbrahim Tatlıses, Dilan Çıtak, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dilan Çıtak Tatlıses adeta eridi! İşte son hali - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dilan Çıtak Tatlıses adeta eridi! İşte son hali - Son Dakika
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