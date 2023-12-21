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Dilan Polat cezaevine astroloğunu çağırıp sordu: Ne zaman çıkarım? - Son Dakika
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Dilan Polat cezaevine astroloğunu çağırıp sordu: Ne zaman çıkarım?

Cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat, son olarak ziyaretçisi ile gündem oldu. Astroloğunu hapishaneye çağırarak "Ne zaman çıkarım" diye soran Polat, "şubat-mart ayı" cevabını aldı.

21.12.2023 - 17:34,  Güncelleme: 17:38
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kara para aklama, vergi kaçırma ve sanal bahis soruşturması kapsamında mal varlıklarına el konulan Dilan ve Engin Polat çifti, 14 kişiyle birlikte tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti. Sık sık cezaevinden mektup yazarak içerideki durumdan şikayetçi olan Dilan Polat, son olarak esrarengiz ziyaretçisi ile adından söz ettirdi.

ASTROLOĞU SIK SIK ZİYARETİNE GİDİYOR

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, soyadı farklı olan ve belli aralıklarla Dilan Polat'ı ziyaret eden kişinin astroloğu olduğu ortaya çıktı. Üç görüşçü hakkı bulunan Polat'ın bu hakkını astroloğundan yana kullanması dikkat çekti.

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Ziyarete gitmediği zamanlarda yıldız falına bakıp avukatları ile Polat'a ilettiğini söyleyen Dilan Polat'ın astroloğu, "Aslında bilmek istediği şey 'Bana ne olacak?' sorusunun cevabı. Dilan'ın para pul umurunda değil. Tek istediği şey özgürlüğü. Maksimum nisan ayına kadar dışarı çıkacağını söyledim. Tabii şubat-mart ayında da çıkabilir. Ben dışarıya çıkacağını düşünüyorum" dedi.

Dilan Polat cezaevine astroloğunu çağırıp sordu: Ne zaman çıkarım?
YORUMLAR (1)
  • mert çelik: çok zeki oldugu ıcın bu zekasıyla basına iş aldı zaten :) Yanıtla 28 0

Dilan Polat, Magazin, Güncel, Son Dakika

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