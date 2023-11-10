Dilan Polat'tan cihaz alıp güzellik merkezi açan fenomen Ece Ronay: Aylık 100-200 bin kalırsa seviniyorum

Yıllar önce klibinde oynayan Mehmet Ali Erbil tarafından tacize uğradığını söyleyerek davalık olmasıyla tanınan fenomen ve şarkıcı Ece Ronay, bir süredir kendi adını verdiği güzellik merkezlerini işletiyor. Dilan Polat'a özenerek bu sektöre girdiğini söyleyen Ronay, "6 milyon TL yatırım yaptım, Dilan Polat'tan cihaz alarak merkezimi açtım" dedi. Ronay, merkezinden aylık 100-200 bin TL kazandığını da sözlerine ekledi.

"MERKEZİM VAR AMA DEVASA PARALAR KAZANMIYORUM"

Dilan Polat'ın gösterişli hayatını rol model alarak güzellik merkezi sektörüne girdiğini belirten Ronay, "Devasa paralar kazanmıyorum. Şirketi açalı bir sene oldu, kuruluş borçlarımı ödüyorum. Evim ve arabam vardı onları sattım kredi çektim. Borçlarıma çalışıyorum. 1 sene önce evim 3.5 milyon TL değerindeydi, arabam 1.5 milyon TL değerindeydi. Bankadan da o zaman 1 milyon kredi çektim. 6 milyonluk bir yatırım yaptım" dedi.

"GİDERİMİZ ÇOK, 100-200 BİN OLURSA SEVİNİYORUM"

"Aylık ne kadar para kazanıyorsun?" sorusu üzerine konuşan Ece Ronay, "Yazın zarar oldu ama bu aralar para kazanıyoruz. Çok ciddi giderimiz var, Bağdat Caddesi'nde kiralar da yüksek. Bana aylık 100-200 bırakırsa seviniyorum. Arabam da yok" ifadelerini kullandı.

"DİLAN POLAT'TAN 1,5 MİLYONA CİHAZ ALMIŞTIM"

Güzellik merkezi açarken Dilan Polat'tan cihaz aldığını söyleyen fenomen, sözlerine şöyle devam etti: "Onun hayatı rol model olmuştu, Dilan Polat'ın hayatı. Ben de bu işe girdim. Cihazlarımı ondan aldım ama sonra firmamı değiştirdim o zaman 1,5 milyon ödemiştim ona bana indirimli vermişti. Ben sonrasında cihaz firmamı değiştirmiştim."