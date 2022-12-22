Oyuncu Özge Özpirinçci, simgesi haline gelen beyaz saçlarını boyattı - Son Dakika
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Oyuncu Özge Özpirinçci, simgesi haline gelen beyaz saçlarını boyattı

22.12.2022 14:37

Doğal olmayı sevdiği için beyazlayan saçlarını boyatmaya oyuncu Özge Özpirinçci imaj değişikliğine gitti. Oyuncu, uzun yıllar sonra saçlarının önünü koyu renge boyattı.

Melekler Korusun, Al Yazmalım, Aramızda Kalsın, Aşk Yeniden, Kadın, İlk ve Son ve Yakamoz S-245 gibi projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Özge Özpirinçci, bu sefer de imajıyla adından söz ettirdi.

YENİ İMAJI SEVENLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Kariyerinin başından beri doğallığından ödün vermediği için kaşlarını aldırmayan ve beyazlayan saçlarını boyatmayan başarılı oyuncu, kural bozdu. Özpirinçci, iyice beyazlayan saçlarının önünü koyu renge boyattı. Oyuncunun son hali ise kullanıcıları ikiye böldü. Bir kısım koyu renk saçı oyuncuya çok yakıştırırken bir kısım da doğallığını bozduğu için tepki gösterdi.

İşte Özge Özpirinçci'nin yeni imajı...

Özge Özpirinçci, simgesi haline gelen beyaz saçlarını boyattı
Özge Özpirinçci, simgesi haline gelen beyaz saçlarını boyattı
Özge Özpirinçci, simgesi haline gelen beyaz saçlarını boyattı
Özge Özpirinçci, simgesi haline gelen beyaz saçlarını boyattı
Özge Özpirinçci, simgesi haline gelen beyaz saçlarını boyattı
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Özge Özpirinçci, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Özge Özpirinçci, simgesi haline gelen beyaz saçlarını boyattı - Son Dakika


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