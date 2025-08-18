Dua Lipa, doğum gününde giydiği kıyafet ile ağızları açık bıraktı

Ünlü şarkıcı Dua Lipa, 30. yaşını nişanlısı Callum Turner ile birlikte unutulmaz bir partiyle kutladı.

Kutlama, lüks bir villada gerçekleşti. Dua Lipa, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla büyük ilgi topladı. Şarkıcı, gümüş renginde, taşlarla süslenmiş cesur bir elbise giydi. Bel kısmındaki derin kesimleriyle dikkat çeken elbisenin tasarımını ise en yakın arkadaşı yaptı.

Şıklığını altın sallantılı küpeler, gümüş topuklu ayakkabılar ve uyumlu bilekliklerle tamamlayan Dua, arkadaşlarıyla eğlenceli anlar yaşadı. Doğum günü pastasının mumlarını üflediği anları da takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına esprili bir not düşerek,

"En yakın arkadaşım bana harika bir elbise yaptı… Hepiniz Giuliiii'ye teşekkür edin! Ayrıca bu hızla pasta sayacı tutmam gerekecek." ifadelerini kullandı.

Dua Lipa, Instagram hikâyelerinde ise uçakta şampanya ve pasta eşliğinde kutlamaya devam etti. Ardından arkadaşlarıyla tekne turuna çıktı ve villadaki jakuziden manzaralı kareler paylaştı.

Öte yandan nişanlısı Callum Turner hakkında da heyecan verici söylentiler var. İngiliz aktörün, yeni James Bond rolü için en güçlü aday olduğu konuşuluyor. Son iddialara göre Turner, bu rol için sosyal medyada en fazla destek gören isim oldu.

Callum Turner'ı, çoğu hayran Fantastik Canavarlar serisinde Eddie Redmayne'in ağabeyi Theseus Scamander rolünden hatırlıyor.