Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu

Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu
23.06.2025 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü şarkıcı Dua Lipa, Wembley Stadyumu'nda iki büyük konser vererek hayallerini gerçekleştirdi. Konserlerin ardından, 29 yaşındaki şarkıcı bu başarıyı nişanlısı Callum Turner ve arkadaşlarıyla sabaha kadar eğlenerek kutladı. Partide Dua Lipa, vücudunu tamamen gösteren cesur ve transparan bir elbise giydi. Wembley'deki konserde Dua Lipa, 70 bin kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.

Dua Lipa, hafta sonu Wembley Stadyumu'nda iki büyük konser vererek hayallerini gerçekleştirdi. Konserlerin ardından, 29 yaşındaki ünlü şarkıcı bu başarıyı nişanlısı Callum Turner ve arkadaşlarıyla sabaha kadar eğlenerek kutladı.

Partide Dua Lipa, vücudunu tamamen gösteren cesur ve transparan bir elbise giydi. Kıyafeti, iç çamaşırlarını da açıkça sergiliyordu. Nişanlısı Callum Turner (35), dans ederken Dua'nın kalçasını tuttuğu anlarla dikkat çekti.

Dua, Instagram'dan parti fotoğraflarını paylaştı. Paylaşımında, "Nasıl oldu bilmiyorum ama dans etmeye devam ettim… Adrenalin gerçekten harika bir şey" yazdı. Ünlü isimler Charli XCX, Lily Allen ve Amelia Dimoldenberg de partide Dua'ya eşlik etti.

Wembley'deki konserde Dua Lipa, 70 bin kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Konserin sürprizi ise Charli XCX oldu. Dua, sahnede "Bu şarkıya bir arkadaşımı davet etmek istiyorum. O gerçek bir asi! Karşınızda Charli XCX!" diyerek sahneye çağırdı.

İkili birlikte 360 adlı şarkıyı seslendirdi ve seyirciler büyük coşku yaşadı.

Konser boyunca Dua Lipa, parıltılı ve iddialı sahne kostümleriyle göz kamaştırdı. Taşlarla süslenmiş tek parça elbisesini file çoraplarla tamamladı. Ardından beyaz dantelli bir tulum giydi. Sonrasında ise mavi, tamamen transparan bir elbise tercih etti. Bu elbiseyi iç çamaşırları, çoraplar ve topuklu ayakkabılarla tamamladı.

One Kiss, Levitating, Training Season ve Maria gibi hit şarkılarını seslendirerek sahnede adeta şov yaptı.

İlk konserinde sahneye çıktığı anda duygulanan Dua Lipa, gözyaşlarına hâkim olamadı. Hayranlarına, verdikleri destek için teşekkür etti.

Konserin ilerleyen dakikalarında, 90'lı yılların efsane ismi Jamiroquai'nin solisti Jay Kay sahneye sürpriz olarak çıktı. Dua, "Bu kişi, müziğe ilk başladığımda bana ilham veren biriydi" diyerek Jay Kay'i tanıttı.

Konserin sonunda These Walls şarkısını seslendirdikten sonra, kariyerinin dönüm noktası olan parçaya geçti:

"Biraz başa dönmek istiyorum. Bu şarkı hayatımı değiştirdi. Beni müzik dünyasına sokan ve her şeyi başlatan şarkı bu. Bu hava için en uygun şarkı da yine bu: Hotter Than Hell."

Sonlara doğru, Be The One ve New Rules gibi çıkış yaptığı parçaları da söyleyerek geceyi tamamladı.

Dua Lipa, başlangıçta 20 Haziran 2025 Cuma günü Wembley'de sadece bir konser planlamıştı. Ancak biletler çok kısa sürede tükenince, hayranları için ertesi gün ikinci bir konser daha verdi.

Bir kaynağın The Sun'a verdiği bilgiye göre:

"Wembley'de sahne almak Dua için bir hayaldi. İki gece üst üste biletlerin tükenmesi inanılmaz bir başarı. Henüz zirveye ulaşmadı ama daha yapacağı çok şey var. Sadece üç albümle stadyum doldurmak, müziğinin ne kadar etkili olduğunu gösteriyor."

Dua Lipa, bu ay Vogue dergisine verdiği röportajda stadyum konserleri hakkında şöyle konuştu:

"Bu, benim için dev bir hayaldi. Gerçekleşiyor olması hâlâ inanılmaz. Stadyumlar biraz korkutucu ama çok heyecanlı. Sahneye çıkmadan önce insanların çığlıklarını duyabiliyorum, o an kalbim deli gibi atmaya başlıyor. İçimden, 'Vay canına, bunu gerçekten yapıyoruz!' diyorum. Ve sonra hazır oluyorum."

Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi damga vurdu
Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi damga vurdu
Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi damga vurdu

Wembley Stadyumu, Kültür Sanat, Dua Lipa, Magazin, Ünlüler, Müzik, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • kamil erol:
    ne var bunda bizimkiler sınava gidiyo bu kıyafetle ): 128 6 Yanıtla
  • Murat Sert:
    iyi pok yemis. 41 3 Yanıtla
  • Atalay k:
    Gösterecek birseyi yok zaten 41 3 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    Başımıza Taş Yağacak Derken KIYAMET KOPUYOR ama Bunlar Havaya Bakıp Henüz Taş, Maş Yok Devam Diyor.. Yazık. 33 4 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    waw 11 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik Gölü’nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu İznik Gölü'nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu
ABD’nin İran saldırısına BM Genel Sekreteri Guterres’ten ilk yorum ABD'nin İran saldırısına BM Genel Sekreteri Guterres'ten ilk yorum
Pogba futbola yeniden döndü Monaco’ya salı günü imzayı atıyor Pogba futbola yeniden döndü! Monaco'ya salı günü imzayı atıyor
Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo’nun yanına gidiyor Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo'nun yanına gidiyor
Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü
Anne, öz kızını boğarak öldürdü Anne, öz kızını boğarak öldürdü
Çin’den ABD’ye İran tepkisi: Orta Doğu’da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz Çin'den ABD'ye İran tepkisi: Orta Doğu'da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz
10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi 10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi
Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe’den transfer Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer
Donald Trump: İran rejimi İran’ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın Donald Trump: İran rejimi İran'ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın?
Samsun’daki konser çıkışında bıçaklı kavga Samsun'daki konser çıkışında bıçaklı kavga

19:41
Doha’da patlama sesleri İran, Katar’daki ABD üssüne 6 füze fırlattı
Doha'da patlama sesleri! İran, Katar'daki ABD üssüne 6 füze fırlattı
18:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran’da nükleer tehlike ortaya çıkıyor
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran'da nükleer tehlike ortaya çıkıyor
17:36
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
16:46
Orta Doğu’da tansiyonu yükselten Trump’tan petrol uyarısı
Orta Doğu'da tansiyonu yükselten Trump'tan petrol uyarısı
15:57
Son ankette birinci sıra değişti Ne AK Parti ne de CHP
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
08:37
Hoş geldin Paul Pogba Yeni adresi resmen belli oldu
Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu
08:20
ABD’nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi Hamaney adres verdi
ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi
08:09
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp Yayın sonrası hayatını kaybetti
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp! Yayın sonrası hayatını kaybetti
07:56
İsrail, İran’daki 6 havaalanını vurdu 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
İsrail, İran'daki 6 havaalanını vurdu! 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
07:53
Yok böyle maç İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
Yok böyle maç! İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
07:41
Galatasaray’ın yıldızı futbolu bıraktı
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı
07:40
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
07:19
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi Füzeler peş peşe ateşlendi
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi
07:18
Uçak kalktı geliyor Süper Lig’de yılın sürprizi
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig'de yılın sürprizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2025 19:58:08. #7.13#
SON DAKİKA: Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.