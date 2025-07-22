Dudak uçuklatan talep sonu oldu! Burak Özçivit Kuruluş Osman\'a veda etti

2019 yılından bu yana ekranlara gelen ve tarihi anlatımıyla büyük ilgi gören "Kuruluş Osman" dizisinde önemli bir değişim yaşanıyor. Dizinin ilk bölümünden bu yana Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit'in projeye veda ettiği öğrenildi. Oyuncunun yapım şirketiyle yaşadığı son görüşmelerde bölüm başına 4 milyon TL'lik ücret talebi masaya yatırıldı, ancak bu rakam karşılık bulmadı.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Yeni sezon öncesi yaşanan gelişmeler, sosyal medyadaki takip listelerine de yansıdı. Özçivit'in, dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ve "Kuruluş Osman" dizisinin resmi hesabını takipten çıkması, kulislerde "ayrılık sinyali" olarak yorumlandı. Bu hamle, seyirciler arasında "Osman Bey diziden ayrıldı mı?" sorularını da beraberinde getirdi.

ÜCRET KRİZİ VE AYRILIK KARARI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Burak Özçivit'in sunduğu bölüm başı ücret teklifi, Bozdağ Film cephesinde kabul görmedi. Taraflar arasında yaşanan bu maddi anlaşmazlık, uzun soluklu iş birliğini sonlandırdı. Böylece 6 sezondur izleyicinin Osman Bey olarak benimsediği Özçivit, 7. sezon öncesi projeden ayrıldı.