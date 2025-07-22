Dudak uçuklatan talep sonu oldu! Burak Özçivit Kuruluş Osman'a veda etti - Son Dakika
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Dudak uçuklatan talep sonu oldu! Burak Özçivit Kuruluş Osman'a veda etti

Dudak uçuklatan talep sonu oldu! Burak Özçivit Kuruluş Osman\'a veda etti
22.07.2025 08:26
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2019'dan bu yana ''Kuruluş Osman'' dizisinde başrolü üstlenen Burak Özçivit'in, yeni sezon öncesi projeye veda ettiği öğrenildi. Bölüm başı 4 milyon TL talebi yapım şirketi tarafından geri çevrilen oyuncunun, dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ve resmi sosyal medya hesabını takipten çıkması dikkat çekti. Maddi anlaşmazlık sonrası yaşanan bu ayrılık, 6 sezonluk serüvenin sonunu getirdi.

2019 yılından bu yana ekranlara gelen ve tarihi anlatımıyla büyük ilgi gören "Kuruluş Osman" dizisinde önemli bir değişim yaşanıyor. Dizinin ilk bölümünden bu yana Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit'in projeye veda ettiği öğrenildi. Oyuncunun yapım şirketiyle yaşadığı son görüşmelerde bölüm başına 4 milyon TL'lik ücret talebi masaya yatırıldı, ancak bu rakam karşılık bulmadı.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Yeni sezon öncesi yaşanan gelişmeler, sosyal medyadaki takip listelerine de yansıdı. Özçivit'in, dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ve "Kuruluş Osman" dizisinin resmi hesabını takipten çıkması, kulislerde "ayrılık sinyali" olarak yorumlandı. Bu hamle, seyirciler arasında "Osman Bey diziden ayrıldı mı?" sorularını da beraberinde getirdi.

ÜCRET KRİZİ VE AYRILIK KARARI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Burak Özçivit'in sunduğu bölüm başı ücret teklifi, Bozdağ Film cephesinde kabul görmedi. Taraflar arasında yaşanan bu maddi anlaşmazlık, uzun soluklu iş birliğini sonlandırdı. Böylece 6 sezondur izleyicinin Osman Bey olarak benimsediği Özçivit, 7. sezon öncesi projeden ayrıldı.

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Son Dakika Magazin Dudak uçuklatan talep sonu oldu! Burak Özçivit Kuruluş Osman'a veda etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 340856:
    havadan para zannediyor. doyumsuz insan. aylık 16 milyon TL yapar sorsan 5 30 bin TL aylık gelirim var der vergi vermemek için. devlet takip etsin bunları. 19 0 Yanıtla
  • fpw6hb8gqt:
    hiç izlemedim. 14 1 Yanıtla
  • SELO:
    ERTUĞRULDAN SONRA DİZİYE YAKIŞMAYAN BİR KAREKTERDİ AYRILMASI İYİ OLUR BENCE 0 0 Yanıtla
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