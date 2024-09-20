Düğün sonrası evine İETT otobüsüyle dönen ünlü oyuncu sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Düğün sonrası evine İETT otobüsüyle dönen ünlü oyuncu sessizliğini bozdu

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Serkan Keskin ve Meriç Aral'ın düğününden çıktıktan sonra evine otobüsle dönen oyuncu Nur Sürer, sessizliğini bozdu. Sürer, "Bu kadar sorun olan ülkede benim belediye otobüsüne binmemin çekilmesini çok ayıpladım" ifadelerini kullandı.

20.09.2024 15:54  Güncelleme: 16:09
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'Camdaki Kız', 'Aile', 'Masum' dizilerindeki rolleriyle adından son dönemde sık sık söz ettiren oyuncu Nur Sürer, Etiler'de evlenen Meriç Aral ile Serkan Keskin'in düğününe katıldı. Birçok fenomen projede yer alan sanatçı, düğünden çıktıktan sonra 100 metre ilerdeki otobüs durağına geçti. Toplu taşıma kullanarak evine dönmeyi tercih eden Sürer'in, otobüse binerek akbil kullandığı anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

"NEDEN BU KADAR OLAY OLDU?"

Sürer, sık sık otobüse bindiğini söyleyerek "Niye konuşuluyor, normal bir şey. Bütün Türkiye biniyor. Ben hep biniyorum, ilk defa gördüler. Beşiktaş'a metro açılsa yeryüzüne çıkmayacağım. Ben sürekli metro kullanan biriyim herkes gibi. Bu nedir, neden bu kadar olay oldu? Çocukların düğününün önüne geçti, anlayabilmiş değilim" diye konuştu.

"ÇOK RAHAT GELDİM, BOŞTU"

Gece saatlerinde otobüslerin daha az kalabalık olduğunu belirten Sürer, oyuncuların da toplu taşıma kullanmasının normal olduğunu ifade ederek "Bir arkadaşım iletti. Güldüm kendi kendime. En konforlu yanı neydi biliyor musunuz? O saatte 4 kişi vardı, çok rahat geldim, boştu. Ben biniyorum sürekli. 'Nur Sürer düğünden çıktı da bindi de' falan... Belediye otobüsüne oyuncular binmeyecek diye bir şey yok" dedi.

"BELEDİYE OTOBÜSLERİNİ SEVİYORUM"

Oda TV'ye yaptığı açıklamada İstanbul'da taksi bulmakta da güçlük çekildiğini belirten Sürer, "Bazen kritik şeyler oluyor, taksi bulamıyoruz biz, hastan falan olsa yanmışsın. Biraz taksi işine öfkeliyim ama toplu taşımaya zaten biniyorum ben. Belediye otobüslerini seviyorum. Gidebileceğim her yere metro var, metroya biniyorum. Düğünün yapıldığı yerden karşıya geçtim, mis gibi bindim. 'Bu kadar ne oldu' diyorum ya, şaşkınlık verici..." şeklinde konuştu.

"BUNUN KONUŞULMASINI AYIPLADIM"

Ülkede gündem olması gereken daha ciddi konular olduğuna dikkat çeken Sürer, "Başka şeylerle ilgilenseler... 2 yaşında bebek, vücuduna ısırıklar... Öbür tarafta bir çocuk ölüyor, bir ay içinde nasıl öldürüldüğü belli değil. O yüzden benim otobüse binmemin konuşulması benim çok ayıbıma gitti. Bu kadar sorun olan ülkede benim belediye otobüsüne binmemin çekilmesini çok ayıpladım" ifadelerini kullandı.


Düğün sonrası evine İETT otobüsüyle dönen ünlü oyuncu sessizliğini bozdu

Serkan Keskin, Meriç Aral, Nur Sürer, Magazin, Yaşam, İETT, Son Dakika

Son Dakika Magazin Düğün sonrası evine İETT otobüsüyle dönen ünlü oyuncu sessizliğini bozdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Dogan Asi:
    haklı kadin 161 3 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Ne güzel söylemiş senelerin çınarı 113 3 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    Ne güzel halkın içinde olmak.sanatçılarda ben sen gibi insan.herkes magazinlerdeki gibi yaşadıklarını zanediyor. 87 2 Yanıtla
  • Cengiz null:
    Binemez mi insan değil mi 84 2 Yanıtla
  • Tolga ŞENOL:
    Nur Hanım Haklı... 53 4 Yanıtla
  • ceysu:
    Al sana Boş Haber Olabilir 32 18 Yanıtla
  • Gökhan Arı :
    Bunlar paranın kıymetini bilen sanatçı şimdiki zibidiler har vurup harman savuruyor 47 2 Yanıtla
  • Mahmut Özdemir:
    hiç problem yok nur hanım otobüsler çok güzel kimler kimler biniyor kullanmaya devamm 29 3 Yanıtla
  • Üretim Varolz:
    Tek derdimiz bu mu. 27 1 Yanıtla
  • Emin Erol:
    gösterişi seviyoruz ya toplum olarak insanların tuhafına gitti tabi çok doğru yapmış avrupada herkes toplu taşıma kullanıyor örnek olmak gerek 23 2 Yanıtla
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