Emmy Ödül Töreni'nde Julia Garner fırtınası! Göbek dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu

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Bu yıl 74'üncü kez düzenlenen Emmy Ödülleri, Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ünlü isimlerin akın ettiği törende şıklık yarışı yaşanırken oyuncu Julia Garner, kıyafet tercihiyle dikkatleri üzerine topladı.

GÖBEK DELİĞİNİ AÇIKTA BIRAKTI

Ozark'taki oyunculuğuyla beğeni toplayan Julia Garner, törende göğüs ve sırt dekoltesinin yanı sıra göbek dekolteli siyah bir elbise tercih etti. Uzun siyah etek uçları ve omuz detayları işlemeli bir elbise giyen oyuncu, sadece göbek deliğini açıkta bırakan bir dekolte tercih etti. Vatkalarıyla 1980'lerin çizgilerini hatırlatan Julia Garner, gecede Drama Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.