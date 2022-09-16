Nilperi Şahinkaya'ya küfrettiği iddia edilen Burak Deniz'in menajerlik şirketinden açıklama: Tartışmadan dolayı üzgün - Son Dakika
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Nilperi Şahinkaya'ya küfrettiği iddia edilen Burak Deniz'in menajerlik şirketinden açıklama: Tartışmadan dolayı üzgün

16.09.2022 17:08

Dün gece alkolün dozunu kaçırarak Nilperi Şahinkaya'ya küfür ettiği öne sürülen Burak Deniz'in menajerlik şirketi açıklama yayınladı. Deniz'in Şahinkaya'ya küfrettiği iddiasını yalanlayan şirket, "Yanlış anlaşılma var, Burak Deniz iki taraf arasında yaşanan tartışmadan dolayı üzgün" ifadelerine yer verdi.

Şahmaran dizisinin çekimleri için Adana'da bulunan Burak Deniz'in dün gece gittiği bir otelde taşkınlık çıkartarak Nilperi Şahinkaya ve sevgilisiyle tartıştığı iddia edildi. Oyuncunun sevgilisiyle oturduğu masaya giden Deniz'in oyuncuya küfür ettiği ve devamında kavga çıkardığı ileri sürüldü. Deniz'in kavga olayıyla menajerlik şirketinden açıklama geldi.

ÖNCE KÜFÜR ETTİ SONRA KAVGA ÇIKARDI

Alkolün dozunu kaçıran Burak Deniz, dün gece 02.00 sıralarında Adana Sheraton Oteli'nde Nilperi Şahinkaya, Emre Yusufi ve Deniz Akıncı'nın olduğu masaya gitmiş ve taraflar arasında yaşanan tartışma yumruklaşmaya döndü.

MENAJERLİK ŞİRKETİ: BURAK TARTIŞMADAN DOLAYI ÜZGÜN

Konuyla ilgili açıklama yapan menajerlik şirketi, "Bugün Burak Deniz hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak bir yanlış anlaşılma sonucu yemekli bir ortamda iki taraf arasında yaşanan tartışmadan Burak Deniz'in kendi adına üzgün olduğunu belirtmek isteriz. Ancak haberde ismi geçen oyuncu Nilperi Şahinkaya'ya herhangi bir küfür veya hakaret içerikli söz sarf edildiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığının önemle altını çizer, yaşanılan tartışmanın başka hiçbir yere çekilmemesini rica ederiz" ifadelerini kullandı.

Nilperi Şahinkaya'ya küfredip kavga çıkardığı söylenen Burak Deniz'in menajerlik şirketinden açıklama: Tartışmadan dolayı üzgün
Nilperi Şahinkaya'ya küfredip kavga çıkardığı söylenen Burak Deniz'in menajerlik şirketinden açıklama: Tartışmadan dolayı üzgün
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Nilperi Şahinkaya, Burak Deniz, Adana, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nilperi Şahinkaya'ya küfrettiği iddia edilen Burak Deniz'in menajerlik şirketinden açıklama: Tartışmadan dolayı üzgün - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nilperi Şahinkaya'ya küfrettiği iddia edilen Burak Deniz'in menajerlik şirketinden açıklama: Tartışmadan dolayı üzgün - Son Dakika
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