Dünyaca ünlü oyuncunun yeni halini görenler tanıyamadı!

Jenna Ortega, genç yaşına rağmen Hollywood’un en tanınan oyuncuları arasında yer alıyor. Çocuk yaşlarda oyunculuğa adım atan Ortega, aldığı farklı rollerle kariyerini kısa sürede önemli bir noktaya taşıdı.

Oyunculuğa başladığı ilk yıllarda “Iron Man 3” gibi yapımlarda rol alan Ortega, daha sonra “You” dizisinde canlandırdığı Ellie Alves karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. “The Fallout”, “X” ve “Scream” serisi gibi yapımlarda da yer alan oyuncu, özellikle korku ve gerilim türündeki rolleriyle öne çıktı.

Ortega’nın kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri ise 2022 yılında yayınlanan “Wednesday” dizisi oldu. Tim Burton imzalı yapımda Wednesday Addams karakterini canlandıran genç oyuncu, performansıyla kısa sürede dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Jenna Ortega bu kez yeni bir film ya da dizi projesiyle değil, verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekti. Son görüntüleri önceki dönemlerdeki haliyle karşılaştırılan oyuncunun daha zayıf bir görünüme kavuştuğu görüldü.

Özellikle yüz hatlarının daha ince görünmesi ve elmacık kemiklerinin belirginleşmesi dikkat çekti. Ortega’nın son dönem görüntülerindeki kilo kaybı bazı hayranlarının da sağlığı konusunda endişelenmesine neden oldu.

Oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bilinen bir açıklama bulunmazken, son görüntülerindeki değişim hayranlarının dikkatinden kaçmadı.