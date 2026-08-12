Dünyaca ünlü oyuncunun yeni halini görenler tanıyamadı! - Son Dakika
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Dünyaca ünlü oyuncunun yeni halini görenler tanıyamadı!

Dünyaca ünlü oyuncunun yeni halini görenler tanıyamadı!
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“Wednesday” dizisiyle dünya çapında tanınan Jenna Ortega, son görüntüsüyle dikkat çekti. 23 yaşındaki oyuncunun önceki dönemlere göre verdiği kilolar ve değişen görünümü hayranlarının gözünden kaçmadı.

Jenna Ortega, genç yaşına rağmen Hollywood’un en tanınan oyuncuları arasında yer alıyor. Çocuk yaşlarda oyunculuğa adım atan Ortega, aldığı farklı rollerle kariyerini kısa sürede önemli bir noktaya taşıdı.

Dünyaca ünlü oyuncunun yeni halini görenler tanıyamadı!

Oyunculuğa başladığı ilk yıllarda “Iron Man 3” gibi yapımlarda rol alan Ortega, daha sonra “You” dizisinde canlandırdığı Ellie Alves karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. “The Fallout”, “X” ve “Scream” serisi gibi yapımlarda da yer alan oyuncu, özellikle korku ve gerilim türündeki rolleriyle öne çıktı.

Dünyaca ünlü oyuncunun yeni halini görenler tanıyamadı!

Ortega’nın kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri ise 2022 yılında yayınlanan “Wednesday” dizisi oldu. Tim Burton imzalı yapımda Wednesday Addams karakterini canlandıran genç oyuncu, performansıyla kısa sürede dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Dünyaca ünlü oyuncunun yeni halini görenler tanıyamadı!

Jenna Ortega bu kez yeni bir film ya da dizi projesiyle değil, verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekti. Son görüntüleri önceki dönemlerdeki haliyle karşılaştırılan oyuncunun daha zayıf bir görünüme kavuştuğu görüldü.

Dünyaca ünlü oyuncunun yeni halini görenler tanıyamadı!

Özellikle yüz hatlarının daha ince görünmesi ve elmacık kemiklerinin belirginleşmesi dikkat çekti. Ortega’nın son dönem görüntülerindeki kilo kaybı bazı hayranlarının da sağlığı konusunda endişelenmesine neden oldu.

Dünyaca ünlü oyuncunun yeni halini görenler tanıyamadı!

Oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bilinen bir açıklama bulunmazken, son görüntülerindeki değişim hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

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Son Dakika Magazin Dünyaca ünlü oyuncunun yeni halini görenler tanıyamadı! - Son Dakika

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