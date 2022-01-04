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Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu - Son Dakika

Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu

04.01.2022 09:02

62 yaşındaki reality şov yıldızı Robert Bruce, New Jersey'deki bir depolama tesisinde ölü bulundu. Oyuncunun ölüm haberini veren kardeşi, "Yeni yılda tüm dualar onun için olsun" sözlerine yer verdi.

'Comic Book Men' dizisinin yıldızı Robert Bruce'a günlerdir ulaşamayan ailesi harekete geçti. Bodrum katında yaşadığı öne sürülen New Jersey'deki bir depolama tesisine bakıldığında ise ünlü ismin cansız bedeni ile karşılaşıldı.

ACI HABERİ KARDEŞİ VERDİ

Ünlü yıldızın ölümüne ilişkin soruşturma başlatılırken kardeşi John da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu. 62 yaşındaki abisinin ölümüyle ilgili paylaşım yapan John, "Size büyük bir üzüntüyle, Robert Bruce'un (kardeşim) geçtiğimiz hafta Redbank, NJ'deki ofisinde vefat ettiğini bildirmek istiyorum. Yarın ailesine yardım etmek için eve gitmek üzere ayrılıyorum. Yeni yılda tüm dualar onun ve ailesi için olsun" ifadelerini kullandı.

BİRÇOK PROJEDE YER ALMIŞTI

Robert Bruce, hit reality dizisinin toplam 34 bölümünde yer aldı ve 82 bölümünde danışman yapımcılık yaptı. Ayrıca Shooting Clerks as a Decent Samaritan ve Burn in Hell filmlerinde de aktör olarak rol aldı. Diğer realite TV çalışmaları arasında Bierman ile Breezin', The Grindhouse Radio ve That Hashtag Show yer alıyor.

Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu
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New Jersey, Bodrum, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu - Son Dakika Magazin


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