Dünyaca Ünlü Şarkıcı Billie Eilish, Tarifeli Uçakta Görüntülendi - Son Dakika

Dünyaca Ünlü Şarkıcı Billie Eilish, Tarifeli Uçakta Görüntülendi

Son Güncelleme: 23.08.2023 16:34

21 yaşındaki ünlü şarkıcı Billie Eilish, tarifeli bir uçakta seyahat ederken objektiflere takıldı. Etrafını göstermemeye özen gösteren Eilish, bir hayranı tarafından görüntülenerek TikTok'ta paylaşıldı. Şarkıcı, tanınmamak için şapkasının üstüne kapüşonunu kapattı ancak hayranlarının dikkatinden kaçamadı.

Şarkıları ve güzelliğiyle adından söz ettiren 21 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Billie Eilish, tarifeli bir uçakta seyahat ederken objektiflere takıldı.

UÇAKTA SELFİE PAYLAŞTI

Instagram hesabından yolculuk öncesi ve esnasından paylaşımlar yapan şarkıcı, etrafını göstermemeye özen gösterirken bir hayranı tarafından görüntülenerek TikTok'ta paylaşıldı. Tarifeli uçağın ekonomi sınıfını tercih eden güzel şarkıcı, tanınmamak şapkasının üstüne bir kapüşonunu kapattı ancak hayranlarının dikkatinden kaçamadı.

Dünyaca ünlü isi uçakta görüntüleriyle ilgili sessizliğini koruyor.

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Son Dakika Magazin Dünyaca Ünlü Şarkıcı Billie Eilish, Tarifeli Uçakta Görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünyaca Ünlü Şarkıcı Billie Eilish, Tarifeli Uçakta Görüntülendi - Son Dakika
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