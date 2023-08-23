Dünyaca Ünlü Şarkıcı Billie Eilish, Tarifeli Uçakta Görüntülendi

Şarkıları ve güzelliğiyle adından söz ettiren 21 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Billie Eilish, tarifeli bir uçakta seyahat ederken objektiflere takıldı.

UÇAKTA SELFİE PAYLAŞTI

Instagram hesabından yolculuk öncesi ve esnasından paylaşımlar yapan şarkıcı, etrafını göstermemeye özen gösterirken bir hayranı tarafından görüntülenerek TikTok'ta paylaşıldı. Tarifeli uçağın ekonomi sınıfını tercih eden güzel şarkıcı, tanınmamak şapkasının üstüne bir kapüşonunu kapattı ancak hayranlarının dikkatinden kaçamadı.

Dünyaca ünlü isi uçakta görüntüleriyle ilgili sessizliğini koruyor.