Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı

Yolların kapanması nedeniyle Çorlu'da kalan ünlü şarkıcı Inna, kar engeli yüzünden korku dolu anlar yaşadı. İstanbul'da çeşitli TV ve radyo programlarına katılması beklenen Inna'nın programı kar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

"TÜRKİYE'DE BİR YERDE GÜVENLİYİM"

Hava şartları nedeniyle Çorlu inmek zorunda kalan Inna, Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafında "Bu fotoğrafta İstanbul'da olduğumu göstermeliydim. Ama olmadı. Türkiye'de bir yerde güvendeyim. Fakat yorgunum" dedi.

Ayrıca Ina'nın sosyal medyada Çorlu diye Çorum yazması da dikkatlerden kaçmadı.