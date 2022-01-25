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Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı - Son Dakika

Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı

25.01.2022 15:12

Yeni şarkısı 'Up'ın promosyon çalışmaları için Romanya'dan Türkiye'ye gelmek için yola çıkan dünyaca ünlü şarkıcı Inna'yı getiren uçak, İstanbul'u felç eden kar fırtınası nedeniyle Çorlu'ya inmek zorunda kaldı.

Yolların kapanması nedeniyle Çorlu'da kalan ünlü şarkıcı Inna, kar engeli yüzünden korku dolu anlar yaşadı. İstanbul'da çeşitli TV ve radyo programlarına katılması beklenen Inna'nın programı kar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

"TÜRKİYE'DE BİR YERDE GÜVENLİYİM"

Hava şartları nedeniyle Çorlu inmek zorunda kalan Inna, Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafında "Bu fotoğrafta İstanbul'da olduğumu göstermeliydim. Ama olmadı. Türkiye'de bir yerde güvendeyim. Fakat yorgunum" dedi.

Ayrıca Ina'nın sosyal medyada Çorlu diye Çorum yazması da dikkatlerden kaçmadı.

Dünyaca ünlü star Inna, hava şartları nedeniyle Çorlu'da mahsur kaldı
Dünyaca ünlü star Inna, hava şartları nedeniyle Çorlu'da mahsur kaldı
Dünyaca ünlü star Inna, hava şartları nedeniyle Çorlu'da mahsur kaldı
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İstanbul, Çorlu, Inna, kar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı - Son Dakika
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