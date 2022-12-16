Warner Bros, Henry Cavill'in Süperman rolüne son verdi

39 yaşındaki Henry Cavill, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Warner patronları James Gunn vePeter Safran ile kısa süre önce toplantı yaptım. Üzülerek ifade edeyim ki bundan sonra Süpermen rolünde oynamayacağım söylendi" dedi.

"BU KARARA SAYGI DUYUYORUM"

Cavill, şöyle devam etti: Warner firması tarafından Ekim ayında geri geleceğimi açıkladıktan sonra böyle bir haberi almak kolay değil. Fakat hayat bu her şey olabilir. Bu karara saygı duyuyorum. Peter ve James'e tüm kalbimle başarılar diliyorum."

HAYRANLARI TEPKİLİ

Yıldız oyuncunun bu açıklamasından sonra hayranları sosyal medyadan yapım şirketine tepki gösterdi.

2013 YILINDAN BU YANA ROLÜ BAŞARIYLA ÜSTLENDİ

Cavill, Süperman olarak ilk çıkışını 2013 yılında Zack Snyder'ın "Man of Steel" filminde yaptı. 2016 yapımı "Batman v. Superman: Dawn of Justice" ve 2017 yapımı "Justice League" filmlerinde aynı rolü tekrarladı.