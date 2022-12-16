Warner Bros, Henry Cavill'in Süperman rolüne son verdi - Son Dakika
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Warner Bros, Henry Cavill'in Süperman rolüne son verdi

16.12.2022 09:33

Dünyanın en büyük film ve televizyon yapım şirketilerinde bir tanesi olan Warner Bros, Henry Cavill'in Süperman rolüne son verdi. Hayranları bu haberle birlikte yapım şirketine tepki gösterdi.

39 yaşındaki Henry Cavill, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Warner patronları James Gunn vePeter Safran ile kısa süre önce toplantı yaptım. Üzülerek ifade edeyim ki bundan sonra Süpermen rolünde oynamayacağım söylendi" dedi.

"BU KARARA SAYGI DUYUYORUM"

Cavill, şöyle devam etti: Warner firması tarafından Ekim ayında geri geleceğimi açıkladıktan sonra böyle bir haberi almak kolay değil. Fakat hayat bu her şey olabilir. Bu karara saygı duyuyorum. Peter ve James'e tüm kalbimle başarılar diliyorum."

Warner Bros, Henry Cavill'in Süperman rolüne son verdi

HAYRANLARI TEPKİLİ

Yıldız oyuncunun bu açıklamasından sonra hayranları sosyal medyadan yapım şirketine tepki gösterdi.

Warner Bros, Henry Cavill'in Süperman rolüne son verdi

2013 YILINDAN BU YANA ROLÜ BAŞARIYLA ÜSTLENDİ

Cavill, Süperman olarak ilk çıkışını 2013 yılında Zack Snyder'ın "Man of Steel" filminde yaptı. 2016 yapımı "Batman v. Superman: Dawn of Justice" ve 2017 yapımı "Justice League" filmlerinde aynı rolü tekrarladı.

Warner Bros, Henry Cavill'in Süperman rolüne son verdi
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Superman hayranlarına üzücü veda! Superman hayranlarına üzücü veda!

Henry Cavill, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Warner Bros, Henry Cavill'in Süperman rolüne son verdi - Son Dakika


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