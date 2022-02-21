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Duygu Atakan "En İyi Kadın Radyo Programcısı" Ödülünü Aldı - Son Dakika

Duygu Atakan "En İyi Kadın Radyo Programcısı" Ödülünü Aldı

21.02.2022 17:44
Duygu Atakan "En İyi Kadın Radyo Programcısı" Ödülünü Aldı

Uzun yıllardır Süper FM'de yaptığı yayınlar ile reyting rekorları kıran ve radyo dinleyicilerinin gözdesi olan Duygu Atakan, geçtiğimiz günlerde bir ödüle daha layık görüldü. Esenler Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Radyonun Yıldızları Ödül Töreni'nde "Yılın En İyi Kadın Radyo Programcısı" ödülünü almaya hak kazandı. İşte detaylar…

Ödülü alırken, tüm güçlü ve ayakları üzerinde duran kadınlar adına aldığını söyleyen Atakan, önümüzdeki dönemlerde dinleyicileriyle festivaller ve etkinliklerde bir araya geleceğinin müjdesini verdi.

Radyo sektörünün en büyük sıkıntısı sarı basın kartlarımızın olmaması

Başarılı radyo programcısı Duygu Atakan, "Yılın En İyi Kadın Radyo Programcısı" ödülünü aldığı törende sarı basın kartıyla ilgili bir açıklama yaptı ve şunları söyledi : "Bizim sektörün en büyük sıkıntısı sarı basın kartlarımızın olmaması. Gazetecilerin sarı basın kartı var fakat biz radyo yayıncılarının sarı basın kartı yok. Bizlerin de sarı basın kartları olmalı."

Duygu Atakan kimdir?

Duygu Atakan evlenmeden önceki adıyla Duygu Özkan, 2 Şubat 1979 tarihinde Ankara'da doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini Ankara Büyük Kolej'de okuyan Atakan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünden mezun oldu. Atakan bu yıllarda hem tiyatro ile ilgilendi hem de voleybol oynadı. Halen Süper FM'de Müzik Direktörü olarak görev yapan Duygu Atakan Radyo Efkar'da radyo müdürlüğü, TRT'de program sunuculuğu, Star TV'de radyo programcılığı, Radyo Fener'de radyo programcılığı, reklam müdürlüğü ve konuk koordinatörlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "İstanbul'dan Van'a" projesinin sunuculuğu, Berlin Kaplanı Film Galası özel röportajı, gibi organizasyon ve özel gecelerde profesyonel olarak sunuculuk yapmıştır. Duygu Atakan, Süper FM Müzik Direktörlüğü'nün yanı sıra aynı zaman da 15: 00-18: 00 saatleri arasında Süper FM'de dinleyicilerle buluşuyor. Duygu Atakan, Ben Şarkı Söylersem isimli programını TRT Müzik bünyesine taşıdı. 26 Bölüm yayınlanan programda birbirinden ünlü sanatçıları konuk etti.

Duygu Atakan En İyi Kadın Radyo Programcısı Ödülünü Aldı

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İstanbul, Ankara, Müzik, Radyo, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Duygu Atakan 'En İyi Kadın Radyo Programcısı' Ödülünü Aldı - Son Dakika Magazin


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