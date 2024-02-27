Ebru Gündeş, 12 yaş küçük sevgilisi Murat Özdemir ile evlendi - Son Dakika
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Ebru Gündeş, 12 yaş küçük sevgilisi Murat Özdemir ile evlendi

Ebru Gündeş, 12 yaş küçük sevgilisi Murat Özdemir ile evlendi

2021 yılında Reza Zarrab ile olaylı bir şekilde boşanan Ebru Gündeş, bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı 12 yaş küçük sevgilisi Murat Özdemir ile bugün Dubai'de evlendi.

27.02.2024 12:00  Güncelleme: 12:04
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Güçlü sesi ve tarzıyla her daim adından söz ettiren Ebru Gündeş, bir süredir kendisinden 12 yaş küçük iş insanı Murat Özdemir ile aşk yaşıyor. İlişkisini basından uzak yaşamayı tercih eden Gündeş, bugün sevgilisiyle nikah masasına oturdu.

BALAYINDA KÖRFEZ TURU YAPACAKLAR

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, günlerdir Murat Özdemir'le evleneceği iddiasıyla gündemden düşmeyen ve herhangi bir açıklama dahi yapmayan Ebru Gündeş bugün Dubai'de genç sevgilisiyle evlendi. Sadece yakın çevresinin katıldığı bir törenle evlenen Gündeş ile Özdemir'in balayı için Körfez turu yapacağı ileri sürüldü. Gündeş'in nikahtan kareleri paylaşıp paylaşmayacağı ise merak konusu oldu.

Murat Özdemir'in yakın zaman önce Ebru Gündeş için çocuklarının annesi Selin Kabaklı ile boşandı.

Ebru Gündeş, 12 yaş küçük Murat Özdemir ile evlendi

3 EVLİLİK YAPMIŞTI

49 yaşındaki Ebru Gündeş daha önce 3 kez nikah masasına oturmuştu. Usta sanatçı ilk evliliğini 1990 yılında Hamdi Vardar ile yapmış ancak birlikteliği 3 yıl sürmüştü. İkinci evliliğini 2002 yılında Ömer Durak ile yapa Gündeş, 1 yıl sonra boşanmıştı. Gündeş, üçüncü evliliğini ise 2010 yılında Reza Zarrab ile yapmış, ikilinin 2011'de Alara adında bir kız çocukları dünyaya gelmiş ancak 2021 yılında olaylı şekilde boşanmışlardı.

Ebru Gündeş, 12 yaş küçük Murat Özdemir ile evlendi

Ebru Gündeş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ebru Gündeş, 12 yaş küçük sevgilisi Murat Özdemir ile evlendi - Son Dakika

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