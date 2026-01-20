Ebru Şahin, reyting sistemini eleştirdi: \'\'Emeğimiz zayi oluyor\'\'

Oyuncu Ebru Şahin, televizyon dünyasında uzun süredir tartışılan reyting sistemiyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Şahin, mevcut sistemin üretimi ve emeği olumsuz etkilediğini vurguladı.

"EMEKLER ZAYİ OLUYOR"

Reyting odaklı yayın anlayışına tepki gösteren Ebru Şahin, "Reyting sistemi yüzünden emekler zayi oluyor" ifadelerini kullandı. Şahin, sektörde rekabetin kaçınılmaz olduğunu kabul ettiğini ancak bu rekabetin yapıcı bir noktada olmadığını dile getirdi.

"BİRBİRİMİZİ GELİŞTİREN BİR REKABETTEN UZAĞIZ"

Açıklamasında sektör içindeki rekabet anlayışını da eleştiren Şahin, "Rekabet var ama birbirimizi geliştirici bir rekabetten uzağız" sözleriyle mevcut düzenin hem oyuncular hem de yapımlar açısından sorunlu olduğuna dikkat çekti.

Oyuncunun bu açıklamaları, televizyon dünyasında reyting baskısının yaratıcı süreçler üzerindeki etkisini yeniden gündeme taşıdı.

EBRU ŞAHİN HANGİ PROJELERDE YER ALDI?

Oyunculuk kariyerine 2016 yılında başlayan Ebru Şahin, kısa sürede televizyon ve sinema projelerinde dikkat çeken performanslara imza attı. İlk olarak "Kan Parası" filmiyle izleyici karşısına çıkan Şahin, ardından "İstanbullu Gelin" dizisinde canlandırdığı Burcu karakteriyle tanındı. Asıl çıkışını "Hercai" dizisinde Reyyan karakteriyle yapan oyuncu, bu rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Kariyeri boyunca "Destan" ve "Gizli Saklı" gibi dizilerde de başrol oynayan Ebru Şahin, hem televizyon hem de dijital projelerde aktif olarak yer almayı sürdürüyor.