Ebru Şahin, reyting sistemini eleştirdi: ''Emeğimiz zayi oluyor''

Ebru Şahin, reyting sistemini eleştirdi: \'\'Emeğimiz zayi oluyor\'\'
20.01.2026 16:28  Güncelleme: 16:32
Ebru Şahin, reyting sistemini eleştirdi: \'\'Emeğimiz zayi oluyor\'\'
Oyuncu Ebru Şahin, televizyon dünyasının reyting sistemi hakkında eleştirilerde bulundu. Şahin, mevcut reyting sisteminin üretim ve emeği olumsuz etkilediğini belirtti. Reyting odaklı yayın anlayışına tepki gösteren Şahin, sektördeki rekabetin yapıcı olmadığını ve bunun hem oyuncular hem de yapımlar açısından sorunlu olduğunu ifade etti. Şahin'in bu açıklamaları, reyting baskısının yaratıcı süreçler üzerindeki etkisini yeniden gündeme getirdi.

Oyuncu Ebru Şahin, televizyon dünyasında uzun süredir tartışılan reyting sistemiyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Şahin, mevcut sistemin üretimi ve emeği olumsuz etkilediğini vurguladı.

Ebru Şahin'den reyting sistemi eleştirisi: 'Emeğimiz zayi oluyor'

"EMEKLER ZAYİ OLUYOR"

Reyting odaklı yayın anlayışına tepki gösteren Ebru Şahin, "Reyting sistemi yüzünden emekler zayi oluyor" ifadelerini kullandı. Şahin, sektörde rekabetin kaçınılmaz olduğunu kabul ettiğini ancak bu rekabetin yapıcı bir noktada olmadığını dile getirdi.

Ebru Şahin'den reyting sistemi eleştirisi: 'Emeğimiz zayi oluyor'

"BİRBİRİMİZİ GELİŞTİREN BİR REKABETTEN UZAĞIZ"

Açıklamasında sektör içindeki rekabet anlayışını da eleştiren Şahin, "Rekabet var ama birbirimizi geliştirici bir rekabetten uzağız" sözleriyle mevcut düzenin hem oyuncular hem de yapımlar açısından sorunlu olduğuna dikkat çekti.

Oyuncunun bu açıklamaları, televizyon dünyasında reyting baskısının yaratıcı süreçler üzerindeki etkisini yeniden gündeme taşıdı.

Ebru Şahin'den reyting sistemi eleştirisi: 'Emeğimiz zayi oluyor'

EBRU ŞAHİN HANGİ PROJELERDE YER ALDI?

Oyunculuk kariyerine 2016 yılında başlayan Ebru Şahin, kısa sürede televizyon ve sinema projelerinde dikkat çeken performanslara imza attı. İlk olarak "Kan Parası" filmiyle izleyici karşısına çıkan Şahin, ardından "İstanbullu Gelin" dizisinde canlandırdığı Burcu karakteriyle tanındı. Asıl çıkışını "Hercai" dizisinde Reyyan karakteriyle yapan oyuncu, bu rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Kariyeri boyunca "Destan" ve "Gizli Saklı" gibi dizilerde de başrol oynayan Ebru Şahin, hem televizyon hem de dijital projelerde aktif olarak yer almayı sürdürüyor.

Ebru Şahin, reyting sistemini eleştirdi: ''Emeğimiz zayi oluyor''

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Erkan demir Erkan demir:
    Ülkemizde guzel ve yakisıkli olan herkes kendini sanatçı sanıyor.Ve daha sonra da sanat yaptigini zannederk emekten bahsediyor.Cekilen ve izlenen diziker ortada her sanatciyim diye piyasaya cikanlar kendine biraz pay biçsin gerçek sanatcilar dururken sizi neden izlesinlerki. 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
