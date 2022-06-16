Eski manken Ebru Şallı, bir süredir eşi Uğur Akkuş ile yurt dışında tatil yapıyor. Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan Şallı, günlük yaşantısından kareleri de takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmiyor.
45 yaşındaki iki çocuk annesi Ebru Şallı, son olarak havuz başında çektirdiği pozları paylaştı. Yıllardır sağlıklı beslenmesine ve sporuna önem veren Şallı, leopar desenli mayolu pozlarını yayınladı. Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan Şallı, takipçilerinden de tam not aldı.
Son Dakika › Magazin › Ebru Şallı, leopar desenli mayosuyla fotoğraf paylaştı, takipçileri mest oldu! - Son Dakika