Ebru Şallı, leopar desenli mayosuyla fotoğraf paylaştı, takipçileri mest oldu! - Son Dakika
Üye Girişi

Ebru Şallı, leopar desenli mayosuyla fotoğraf paylaştı, takipçileri mest oldu!

16.06.2022 13:35
Ebru Şallı, leopar desenli mayosuyla fotoğraf paylaştı, takipçileri mest oldu!

Eşiyle yurt dışında tatil yapan Ebru Şallı, sosyal medya hesabından leopar desenli mayosuyla verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. 45 yaşındaki ünlü isim, kusursuz fiziğiyle kendine hayran bıraktı.

Eski manken Ebru Şallı, bir süredir eşi Uğur Akkuş ile yurt dışında tatil yapıyor. Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan Şallı, günlük yaşantısından kareleri de takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmiyor.

MAYOLU POZLARINI PAYLAŞTI

45 yaşındaki iki çocuk annesi Ebru Şallı, son olarak havuz başında çektirdiği pozları paylaştı. Yıllardır sağlıklı beslenmesine ve sporuna önem veren Şallı, leopar desenli mayolu pozlarını yayınladı. Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan Şallı, takipçilerinden de tam not aldı.

İşte Ebru Şallı'nın mayolu pozları...

Leopar mayosuyla peş peşe pozlar veren Ebru Şallı, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı
Leopar mayosuyla peş peşe pozlar veren Ebru Şallı, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı
Leopar mayosuyla peş peşe pozlar veren Ebru Şallı, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı
YORUMLAR
500
Oyuncu Pelin Akil, hakaret içerikli mesaj gönderen takipçisiyle davalık oldu Oyuncu Pelin Akil, hakaret içerikli mesaj gönderen takipçisiyle davalık oldu Çhd ve Öhd'li Avukatlardan 'Uluslararası Adil Yargılanma Hakkı Günü' Açıklaması: 'Hak Mücadelesinin Takipçisi Olacağız' Çhd ve Öhd'li Avukatlardan 'Uluslararası Adil Yargılanma Hakkı Günü' Açıklaması: 'Hak Mücadelesinin Takipçisi Olacağız'

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ebru Şallı, leopar desenli mayosuyla fotoğraf paylaştı, takipçileri mest oldu! - Son Dakika


Son Dakika
13:30 Kayıp ihbarı yapılmıştı! Yaşlı kadın su deposunda ölü halde bulundu
13:26 ABD'li adamdan ilginç iddia! Ne olduğu belirlenemeyen canlı, adamı nehirden karaya kadar kovaladı
13:22 Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Yeni hedef Willian Arao
13:21 Ağacın gövdesinde saklanan canlıyı ilk bakışta kimse fark edemiyor!
12:49 Türkiye'nin en ölümcül yılanı olan engerek yılanı Muğla'da bir evin yatağında çıktı
12:46 Viyana Belediye Başkanı'nın Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf Avusturya'da krize neden oldu: Biz Türk kolonisi miyiz?
12:18 Fenomen Duygu Özaslan'ın gelinliğinin altına giydiği 17 bin TL'lik ayakkabı gündem oldu
12:16 Ailesine kızıp evi ateşe verdi! Feci olayda 8 kişi hayatını kaybetti
12:11 Resmen açıklandı! MHP Diyarbakır il teşkilatı kapatıldı
12:08 700 yıllık mezarı kazan bilim insanları, 200 milyona yakın insanın ölümüne sebep olan kara vebanın kaynağını buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 13:39:25. #1.11#
SON DAKİKA: Ebru Şallı, leopar desenli mayosuyla fotoğraf paylaştı, takipçileri mest oldu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement