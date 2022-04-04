Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in bebeklerine kavuştuğu ilk anlar: Çiftin mutluluğu gözlerinden okundu - Son Dakika
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Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in bebeklerine kavuştuğu ilk anlar: Çiftin mutluluğu gözlerinden okundu

04.04.2022 11:28

Birçok ünlü ismin katıldığı bir törenle evlenen Taner Ölmez ve Ece Ceşmioğlu çifti, geçtiğimiz hafta ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Çiftin doktoru o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Geçtiğimiz sene haziran ayında nikah masasına oturan ve ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez çiftinin ilk çocukları dünyaya geldi. Çiftin doğumhanede çekilen duygusal fotoğrafları da yayınlandı.

TANER ÖLMEZ HEYECANINI PAYLAŞTI

Baba olmanın heyecanını yaşayan Taner Ölmez, hastane önünde yaptığı açıklamada "Aşırı mutluyum, kucağıma ilk aldığımda çok heyecanlandım. 3 kilo 400 gram ve uzun boylu olarak doğdu. Eşimin de kızımızın da sağlık durumu çok iyi. Tarifi edilemez bir mutluluk yaşadım, ailemizde çok erkek vardı, resmen dua ettim kız çocuğunu çağırdım adeta umarım sizin de kız çocuğunuz olur" dedi.

İlk bebeklerini kucağına alan Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'nun doğum esnasındaki fotoğrafları ortaya çıktı

DOĞUM FOTOĞRAFLARINI YANITLADI

Çeşmioğlu'nun doktoru Furkan Kayabaşoğlu ise sosyal medya hesabından doğum fotoğraflarını paylaştı. Doğum sürecini anlatan Kayabaşoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Hamileliğin ilk başında telefonda tanışmıştık Ece ile. Geceye yakın bir saatte, benzin istasyonundaydım. Heyecanıyla, samimiyetiyle daha yüz yüze tanışmadan hissetmiştim ki harika bir dokuz ay bekliyordu bizi. Her şey gayet yolunda gitti, biz hep iyiyi, hep güzeli konuştuk ve sağlıkla kavuştuk Zeynep Bebeğimize. Sevgili Taner memlekette doktor olarak benden daha fazla tanınıyor orası kesin. Ama gerçek bir ameliyathanede ilk defa bulundu. Ve asıl mucizenin doktor değil 'baba olmak' olduğu gerçeği ile tanışmış oldu. Bu güzel meslek sayesinde iki güzel dost daha girdi hayatıma. Bir de çitlembik bir melek."

İlk bebeklerini kucağına alan Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'nun doğum esnasındaki fotoğrafları ortaya çıktı
İlk bebeklerini kucağına alan Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'nun doğum esnasındaki fotoğrafları ortaya çıktı
İlk bebeklerini kucağına alan Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'nun doğum esnasındaki fotoğrafları ortaya çıktı
İlk bebeklerini kucağına alan Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'nun doğum esnasındaki fotoğrafları ortaya çıktı
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Ece Çeşmioğlu, Taner Ölmez, Medya, Baba, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in bebeklerine kavuştuğu ilk anlar: Çiftin mutluluğu gözlerinden okundu - Son Dakika


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