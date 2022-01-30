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Ece Erken'den eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası yeni paylaşım: Kocamın duasını yaptık - Son Dakika

Ece Erken'den eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası yeni paylaşım: Kocamın duasını yaptık

30.01.2022 11:11

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Eşinin ölümüyle zor günler geçiren Erken, bu zor süreçte yanında olan herkese teşekkür etti. Ünlü sunucu "Başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu beyefendi olmak üzere, acımı paylaşan herkese teşekkür etmek isterim. Biz bu akşam canım kocamın duasını yaptık, dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun" sözlerine yer verdi.

Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, önceki gece İstanbul Bakırköy'de Balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, önceki gün memleketi Rize'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

"ACIMI PAYLAŞAN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

7 ay önce evlendiği eşini kaybeden Ece Erken, saldırıyı düzenleyenlerin fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Erken, suçluların yakalandığını öğrenince teşekkür mesajı yayınladı. Nikah fotoğrafını paylaşan Erken altına şu notu düştü: "HAYATIMI" kaybettiğim şu süreçte biran olsun beni yalnız bırakmayan, başta eşimin ailesi olmak üzere dostlarıma ve sizlere yaşamış olduğum tarifsiz acımdan ötürü teşekkür etme fırsatı bulamadım. Ancak bugün eşimin katillerinin yakalandığı haberinin bana verdiği güçle, başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu beyefendiye, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ve acımı paylaşan herkese teşekkür etmek isterim. Biz bu akşam canım kocamın duasını yaptık, dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun.

Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken'den yeni paylaşım: Kocamın duasını yaptık
Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken'den yeni paylaşım: Kocamın duasını yaptık
Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken'den yeni paylaşım: Kocamın duasını yaptık
Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken'den yeni paylaşım: Kocamın duasını yaptık
Ece Erken'den eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası yeni paylaşım: Kocamın duasını yaptık
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Süleyman Soylu, Ece Erken, Saldırı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Ece Erken'den eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası yeni paylaşım: Kocamın duasını yaptık - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Ece Erken'den eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası yeni paylaşım: Kocamın duasını yaptık - Son Dakika
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