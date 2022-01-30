Ece Erken'den eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası yeni paylaşım: Kocamın duasını yaptık

Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, önceki gece İstanbul Bakırköy'de Balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, önceki gün memleketi Rize'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

"ACIMI PAYLAŞAN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

7 ay önce evlendiği eşini kaybeden Ece Erken, saldırıyı düzenleyenlerin fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Erken, suçluların yakalandığını öğrenince teşekkür mesajı yayınladı. Nikah fotoğrafını paylaşan Erken altına şu notu düştü: "HAYATIMI" kaybettiğim şu süreçte biran olsun beni yalnız bırakmayan, başta eşimin ailesi olmak üzere dostlarıma ve sizlere yaşamış olduğum tarifsiz acımdan ötürü teşekkür etme fırsatı bulamadım. Ancak bugün eşimin katillerinin yakalandığı haberinin bana verdiği güçle, başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu beyefendiye, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ve acımı paylaşan herkese teşekkür etmek isterim. Biz bu akşam canım kocamın duasını yaptık, dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun.